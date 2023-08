Da domani a Pozzallo la Sagra del cannolo. Una tre giorni nella sua seconda edizione

Il cannolo siciliano sarà il “re” della tre giorni in programma a partire da domani a Pozzallo. La tre giorni della Sagra del cannolo è stata “pensata” per il 18, 19 e 20 agosto di quest’anno. E si terrà proprio in queste tre serate. Quella del 2023 è la seconda edizione di un evento di forte richiamo turistico per la golosità che “smuove” il cannolo siciliano. Nato rigorosamente ripieno di crema o di ricotta negli ultimi anni in tutta l’isola viene presentato nelle diverse variazioni, al gusto di pistacchio, di limone, di mandorla.

A Pozzallo la Sagra del cannolo dopo quella che nel mese di aprile si tiene ogni anno a Piana degli Albanesi, nel Palermitano.

L’appuntamento è su corso Vittorio Veneto nel tratto fra via Magenta e via Pascoli. E’ qui che verrà creata un’ampia area di degustazione del cannolo siciliano ad opera di maestri dolciari che hanno perfezionato, negli anni, la preparazione di questo dolce tipico dell’isola. L’area di degustazione sarà aperta dalle 18 alle 21 ma non si esclude che le tre serate possano proseguire anche oltre vista la bontà del prodotto presentato e vista la golosità che turisti e non mostrano nei confronti di questo dolce.

E la Sagra del pesce? In questi giorni la polemica sull’ipotesi di un rinvio dell’appuntamento clou dell’estate pozzallese.

Pronta la tre giorni che dovrebbe tenersi dall’1 al 3 settembre. Date che sono in attesa di ufficializzazione e sulle quali la giunta Ammatuna è impegnata nel formalizzare gli atti. La data della sagra del pesce quest’anno andrebbe oltre le canoniche giornate di agosto ma le date di settembre potrebbero servire ad una timida destagionalizzazione dell’appuntamento gastronomico offrendo al territorio una possibilità in più per vivere il mese di settembre. La concomitanza di troppi appuntamenti culturali e gastronomici in provincia fra luglio ed agosto tende ad affievolire le attenzioni di turisti e residenti stessi. Quindi che ben venga la Sagra del pesce anche due settimane dopo rispetto ai vecchi appuntamenti. E’ la novità del 2023 che sicuramente sarà di grande attrazione per il territorio e per Pozzallo in particolare.