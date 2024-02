Da Chiaramonte ad Acate, passando per Comiso e Scicli: il carnevale in provincia

La provincia di Ragusa si prepara a festeggiare il carnevale 2024 con molti eventi nelle città fra carri, gruppi in maschera e buon cibo.

La presenza dei carri allegorici si registra in due città, Acate e Giarratana, mentre mancheranno a Chiaramonte: il piccolo comune montano, infatti, da qualche anno ha cambiato rotta e ha deciso di investire più sulla tradizionale sagra della salsiccia e la presenza dei gruppi mascherati, complice anche il dissesto del Comune.

CHIARAMONTE GULFI

Chiaramonte si prepara a festeggiare il suo carnevale. La manifestazione è stata presentata stamani in conferenza stampa. La novità rilevante riguarda la sagra della salsiccia che si protrarrà per 4 giorni a partire da domani, sabato 10 febbraio. Oltre al tradizionale panino con salsiccia sarà possibile mangiare i maccheroni con sugo di maiale, la cipollata con pancetta, lo spiedino siciliano, il panino con burger di soia (vegetariano), panino con panelle (vegano) e panino senza glutine. Il ticket dei panini prevede anche un bicchiere di vino.

Ma non è tutto: a Chiaramonte, a partire da domenica 11 e poi durante il pomeriggio di martedì 13, sfileranno 4 gruppi mascherati, mentre per i più piccoli eventi in programma sia sabato pomeriggio presso il centro commerciale di Villaggio Gulfi sia domenica 11 in piazza Duomo. Importante sottolineare che domenica 11, in occasione dell’apertura ufficiale del carnevale, sarà inaugurato il “nuovo” corso Umberto i cui lavori sono ormai terminati e che proprio in occasione del carnevale potrà tornare ad essere di nuovo fruibile ai veicoli, salvo le chiusure dovute proprio alla manifestazione del carnevale.

Tutte le serate saranno accompagnate dal ballo in piazza Duomo: si parte domenica con la notte italiana a cura di Sandro Leggio, domenica notte anni ’90, lunedì con i dj di radio 105 e martedì gran finale con Paolo Noise. I parcheggi sono stati disposti in zona cimitero, circonvallazione (area camperisti) e San Vito e sarà a disposizione un bus navetta per raggiungere il centro. Il sindaco Mario Cutello, durante la conferenza, ha tenuto a ribadire l’importanza del carnevale che è stato possibile realizzare, nonostante il comune in dissesto, grazie a un finanziamento di 20 mila euro ottenuto dalla Regione siciliana e i fondi della Comunità Montana: in tutto, saranno spesi 40 mila euro. E poi, lancia una sfida: “Ci rivedremo mercoledì 14 per i numeri”.

RAGUSA

A Ragusa sono previsti diversi eventi a partire da stasera, 9 febbraio. Si parte con il “Carnivalparty” in piazza Torre a Marina di Ragusa, con inizio alle 21.30, per poi proseguire sabato 10 febbraio a Villa Margherita dove, a partire dalle 10, saranno a disposizione dei più giovani dei gonfiabili e l’animazione che prevede anche un momento dedicato al face painting, trucco per bambini. Sabato e domenica in piazza Duca degli Abruzzi a Marina e in piazza Pola a Ibla, si svolgerà “Carnevalarte”. L’iniziativa prevede alle 10.30 di sabato a Marina, in piazza Duca degli Abruzzi un laboratorio ludico ricreativo mentre alle 16.30 ci sarà uno spettacolo di animazione. Spettacolo di animazione che si terrà dalle 16 alle 18 della stessa giornata in piazza Pola a Ibla. Si replicherà domenica a piazza Duca degli Abruzzi con l’aggiunta di una sfilata di mascherine alle 11.30 seguita dalla degustazione di chiacchiere. A piazza Pola nel pomeriggio di domenica, alle 16, si terrà uno spettacolo di animazione. A Ibla, martedì 13, a piazza GB Hodierna, dalle 16, sarà a disposizione dei più giovani un parco giochi gonfiabili.

A partire dal 10 al 13 febbraio si terrà un contest a premi in collaborazione con “La Casa delle Farfalle”. Fotografandosi truccati in tema Farfalla e inviando la foto alla pagina instagram @consultagiovanileragusa si potranno vincere dei premi.

SCICLI

Scicli si prepara a celebrare la 44° edizione del Carnevale. Anche quest’anno l’associazione Prismart, insieme a Proloco Scicli, con il patrocinio del Comune di Scicli e la collaborazione di numerose associazioni, sta lavorando all’organizzazione dell’evento più colorato dell’anno, nel cuore del quartiere Stratanova.

In programma tantissime iniziative, tra tradizione e novità, le parate, gli artisti di strada, lo sport, la musica e le attività per bambini.

Il tema scelto per l’edizione 2024 del Carnevale di Scicli è: IL MARE.

Con questo tema si vuole lanciare un messaggio importante per tutte le generazioni, perché di mare non si parli sono in estate. Dalla parata ai laboratori, il mare sarà protagonista del Carnaluvari 2024.

Riassumiamo i punti fondamentali del programma.

Si inizia Sabato 10 febbraio con la Grande Parata d’apertura, la coloratissima sfilata che attraversa il centro di Scicli. Anche quest’anno l’appuntamento è in Corso Umberto I, a partire dalla fontana di via Aleardi. Dalle 18 in poi inizia la festa alla Stratanova, con animazione per bambini, artisti di strada e musica.

Dalle 21.00 il “CARNIVAL PARTY” illuminerà il palco, con John Damsel, Gee Dj e Leo Vox.

Domenica 11 si parte dalle 10 con la parata delle Mascherine alla Stratanova: anche quest’anno i bambini e le bambine avranno il loro spazio per sfilare con i loro vestiti. Ogni partecipante riceverà un simpatico omaggio. La partecipazione è gratuita.

Durante la mattinata tanti coloratissimi raduni in maschera: il Vespa Club Sampieri, il Club 500 Scicli e il club Renault 4 Scicli gireranno da Jungi al centro storico, arrivando giusto in tempo per il Pranzo Sociale, curato anche quest’anno dallo Chef Giorgio Iozzia. Per chi non fosse riuscito a prenotare, lo stand con i panini sarà operativo dalle ore 12. Il pranzo sarà animato dalla musica degli Scacciadiavoli.

Nel pomeriggio ancora giochi ed animazione per tutte le età.

Alle 20,30 sul palco la Presentazione Partecipanti 6° PREMIO MIGLIORI MASCHERE: la novità di quest’anno è il Premio social. Le migliori maschere saranno premiate martedì sera.

Anche quest’anno la domenica sera sarà dedicata ai balli di gruppo e poi spazio alla Notte Italiana con Angelò Dj.

Lunedì 12 si inizia dalle 16 con le attività per bambini. Dalle 17 in poi largo ai giovani con il Quintino’s Party.

Anche quest’anno le giovani voci dell’Accademia della Musica saranno sul palco dalle 20 in poi, per poi lasciare spazio alla star della serata: Mister Max.

Martedì 13, ultimo giorno di carnevale, non mancheranno giochi e musica. Alle 17 la Grande Parata di Chiusura sfilerà nuovamente per le vie del centro, per tornare verso il palco e lasciare spazio alle premiazioni. Alle 20 saranno premiati i vincitori dei tornei di Calciotennis e Minibasket, mentre alle 21 saranno proclamati i vincitori del Premio migliori maschere.

Alle 22 tornerà la musica con il CARNIVAL PARTY, dj Giovanni Veca e Sebinho con Julio Vox.

COMISO

Giornate di svago, animazione, musica e spettacoli per il Carnevale 2024 a Comiso e Pedalino dal 10 al 13 febbraio prossimo. Il via sarà sabato 10 febbraio a Pedalino alle ore 16 in piazza Gramsci, con lo spettacolo d’intrattenimento “Animazione con Simo ed Ely”, seguirà “Dj set” con Lorenzo Canuto e Daniele Chiarandà”, infine la degustazione dei “panini e salsiccia” a cura della Polisportiva Pedalino. Domenica 11 febbraio, animazioni e spettacoli si trasferiscono a Comiso, in piazza Fonte Diana dove di mattina, a partire dalle 10.30, “Caramella Animazione” intratterrà adulti e piccini. Nel pomeriggio, invece, con inizio alle 18.30, avrà luogo l’esibizione delle scuole di ballo “Paso Adelante” dei maestri Biagio, Ivana e Giovanni Nigita, e “Special Star Dancing” del maestro Giuseppe Cassibba. La serata, inoltre, sarà animata da “Dj set” con Daniele Chiarandà con l’immancabile “Sagra della Mitilugghia” a cura dell’Associazione Cultura Diana.

Sempre domenica 11 febbraio, presso la Villa Orchidea, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà la sfilata delle mascherine a cura di “Presti Spettacoli”. Il Carnevale Comiso ‘24 a Comiso si concluderà martedì 13 febbraio in piazza Fonte Diana con una seconda esibizione delle scuole di ballo, con “Come Dancing & Fitness” della maestra Dasy Sanzone e “Paso Adelante”, si inizierà alle 18.30. A seguire “Dj set” con Lorenzo Canuto e Daniele Chiarandà” e ritornerà la “Sagra della Mitilugghia”. Il Carnevale Comiso ‘24 è promosso e organizzato dal Comune di Comiso col patrocinio dell’assessorato regionale allo Spettacolo, Sport e Turismo, dell’Ars e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

MODICA ALTA

Si terrà l’11, 12 e 13 febbraio, in Piazza S. Teresa a Modica Alta, “L’Antico Carnevale – Elogio alla Trasformazione ‘24”.

L’evento, organizzato dall’associazione Artisti Associati – MATT’Officina e ispirato all’opera “L’antico Carnevale della Contea di Modica: schizzi di costumi popolari” pubblicato nel 1887 da Serafino Amabile Guastella, ha l’obiettivo di portare alla memoria un’antica tradizione che vede il carnevale come un importante momento di condivisione, riappacificazione, solidarietà, ma anche di denuncia. Tra le “mascherate” tipiche la “Moglie del Carnevale”, il “Signor Carnevale”, “U Riavulu Zuppiddu” e la “ Vecchia di li Fusa”, quest’ultime entrate a far parte del Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane nel 2022.

Un programma per grandi e piccini con istallazioni carnevalesche, sfilate di maschere, giochi a premi, laboratori, musica, danze e tanto altro.

L’evento avrà inizio domenica 11 febbraio, alle 10:30 presso la Chiesa di San Nicolò ed Erasmo, con il Raduno e la Parata delle Maschere di Bacco. Tra le iniziative in programma la Caccia al Signor Carnevale, gioco di società per grandi e bambini, la sfilata Maschere Originali con la premiazione delle maschere più creative, ma anche laboratori, spettacoli e tanta musica con la Jam session di Bacco aperta a tutti i musicisti e la street band “I Fanfarroni” che aprirà e chiuderà l’evento.

GIARRATANA

L’amministrazione comunale di Giarratana in collaborazione con Puma Events ha voluto investire nuovamente su una manifestazione di grande richiamo. Allungando di una giornata il programma. La festa prenderà il via sabato e sarà riproposto con le iniziative di domenica 11 e martedì 13. La kermesse, con il supporto dell’Ars, dell’associazione Gli Amici ro Cuozzu, del cantiere culturale Cerretanum e dell’Asd Spazio Libero, oltre che con il supporto di alcuni sponsor privati, vedrà la presenza di carri allegorici e gruppi mascherati. Ci sarà la sfilata di carri e gruppi allegorici ma anche la possibilità di partecipare ai balli tipici di Carnevale facendosi coinvolgere dal palco e poi il gran ballo in maschera con il dj set.

ACATE

Oltre ai tradizionali carri allegorici ad Acate vi saranno artisti di fama internazionale che saranno ospiti di questa nuova edizione.

Sabato 10 ci sarà Dj Albertino. Lunedì 11 Allegria italiana e martedì 13 chiusura con Federico Scavo.

Gli eventi si svolgeranno in piazza Libertà.

