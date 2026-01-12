Custodire l’infanzia per costruire il futuro a Ragusa

Ragusa accende i riflettori sull’infanzia e sul futuro della comunità. Venerdì 16 gennaio, alle ore 17.00, al Centro direzionale della Zona artigianale, si terrà l’evento “Costruire futuro custodendo l’infanzia”, primo momento di riflessione pubblica nell’ambito del progetto “Passo dopo passo – Impronte di futuro”, già operativo grazie a un finanziamento Pnrr da 250 mila euro.

L’iniziativa rappresenta un passaggio fondamentale di confronto e condivisione, pensato per coinvolgere istituzioni, mondo della scuola, famiglie e operatori sociali in un percorso che mette al centro i bambini, in particolare quelli della fascia 0-6 anni e in possibili condizioni di fragilità.

Il progetto vede Paidea Italia come capofila di una rete ampia e qualificata che comprende il Comune di Ragusa, il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, Meta Europa, gli Istituti comprensivi Crispi-Vetri e Palazzello Vann’Antò e la Comunità di Sant’Egidio. Una sinergia costruita per rispondere in modo concreto ai bisogni educativi ed evolutivi dell’infanzia.

All’incontro prenderanno parte la professoressa Gabriella D’Aprile e il professore Giambattista Bufalino dell’Università di Catania, insieme allo psicoterapeuta Tonino Solarino di Paidea Italia, che offriranno contributi scientifici e professionali sul tema della tutela dell’infanzia e dello sviluppo armonico dei più piccoli.

Il progetto “Passo dopo passo” mira a creare una rete che operi non solo per i bambini, ma insieme a loro e alle loro famiglie, offrendo sostegno, accompagnamento e opportunità educative capaci di favorire una crescita serena.

