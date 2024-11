Crocierismo nella Sicilia orientale: i porti di Pozzallo, Siracusa e Catania hanno accolto 265 mila visitatori

Nel 2024, i porti di Catania, Siracusa e Pozzallo hanno accolto 265mila crocieristi, generando un impatto economico di oltre 65 milioni di euro. Secondo le stime, questi numeri potrebbero arrivare a 540mila visitatori e una spesa diretta di 74,5 milioni di euro entro il 2030, a patto che vengano completate le opere infrastrutturali e implementati nuovi servizi, come indicato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. L’analisi sulle attuali ricadute e sulle prospettive future del settore crocieristico nella Sicilia orientale è stata presentata presso il Castello Maniace di Ortigia, alla presenza di esperti e rappresentanti istituzionali.

Un nuovo logo promozionale dei porti siciliani

Durante l’incontro, il presidente dell’Adsp, Francesco Di Sarcina, ha sottolineato l’importanza di unificare le dotazioni e le funzionalità dei porti per offrire alle compagnie una proposta omogenea e di alta qualità. Ha anche illustrato il nuovo logo promozionale dei porti siciliani, disegnato da Mario Arcidiacono e Umberto Passanisi, che include quattro pallini colorati per rappresentare i porti: blu per Catania, verde per Augusta, bianco per Siracusa e rosso per Pozzallo.

La manifestazione ha visto anche l’intervento di Patrizia Valenti, commissario del Libero Consorzio di Ragusa, e dei sindaci Francesco Italia (Siracusa) e Roberto Ammatuna (Pozzallo), i quali hanno evidenziato il valore del crocierismo non solo per l’economia immediata, ma anche come incentivo per i visitatori a ritornare per soggiorni più lunghi. L’evento si è concluso con una tavola rotonda sulle strategie di crescita del turismo crocieristico nella Sicilia sudorientale, moderata dal direttore di Risposte Turismo, Anthony La Salandra, e con il contributo di vari professionisti del settore.

