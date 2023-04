Cristo e la Madonna: ma nella realtà, i due attori sono veramente madre e figlio. La pietà di Monterosso. FOTO

Una commovente pietà sugli scalini della chiesa, a Monterosso Almo. Fra il Cristo e la Madonna. Un momento molto particolare che ha toccato i cuori di tutti i presenti che ieri si sono recati a Monterosso Almo per assitere alla Via Crucis Vivente che si è svolta per le vie della cittadina montana. Attraverso le 14 stazioni è stata ripercorsa la passione di Cristo.

LA PIETA’ VIVIDA DI MONTEROSSO

Alla 13esima stazione, però, tutta la città è rimasta con il fiato sospeso per la bellezza del tableau vivant che si ergeva davanti agli occhi: accompagnato da un bellissimo testo, ascoltando le note musicali di una bellissima colonna sonora (tratta dal noto film “The Passion” di Mel Gibson”, gli attori hanno saputo regalare un momento di grandissimo pathos. Giuseppe Castello (Cristo) e Maria Grazia Fiore (la Madonna), non erano solo madre e figlio nella finzione, ma lo sono anche nella realtà. Raramente si assiste a qualcosa di così potente durante le rappresentazioni pasquali. Giuseppe Castello, tra l’altro, nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, non indossava nessuna calzamaglia protettiva. Le ferite, all’occhio del pubblico, sono risultate particolarmente vivide e realistiche.

L’evento è stato organizzato dall’azione cattolica di Monterosso, che ha saputo coinvolgere giovani, abulti e bambini. Una cinquantina i partecipanti in tutto, fra comparse e protagonisti.

FOTO: Vittorio Arnò