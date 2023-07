Covid Sicilia: nuovi positivi in diminuzione del 3,76%, incidenza un po’ più alta in provincia di Ragusa

La situazione relativa alle infezioni da Covid-19 in Sicilia mostra una tendenza al ribasso, in linea con quanto si osserva a livello nazionale. Secondo i dati del bollettino settimanale redatto dal Dasoe, nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio sono stati registrati 358 nuovi casi di positività al virus, con una leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (-3,76%). L’incidenza media nella regione si attesta a 7 casi su 100.000 abitanti, con valori più alti nelle province di Ragusa, Caltanissetta e Trapani.

Le fasce d’età più a rischio risultano essere quelle degli over 90, seguiti da quelli tra i 70-79 anni e tra gli 80-89 anni. È importante sottolineare che più della metà dei pazienti ospedalizzati risulta non vaccinato.

Il bollettino del Dasoe afferma che l’epidemia si trova in una fase di stabilità, con un livello di diffusione del virus significativamente ridotto. Questo si riflette anche nelle nuove ospedalizzazioni, che sono notevolmente inferiori rispetto ai periodi precedenti.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Per quanto riguarda le vaccinazioni, il bollettino specifica che non viene fornito l’aggiornamento a causa dell’interruzione del portale Poste per la registrazione dei vaccini Covid-19. È possibile che ci siano delle difficoltà tecniche o dei ritardi nella comunicazione dei dati relativi alle vaccinazioni nella regione.

È importante continuare a seguire le misure di prevenzione, come l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale e l’igiene delle mani, al fine di mantenere e consolidare i progressi raggiunti nella lotta contro il Covid-19.