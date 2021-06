Covid: nel 2021 più colpito Nord-est, più morti Centro-sud - Ragusa Oggi

Covid: nel 2021 più colpito Nord-est, più morti Centro-sud

Condividi su:

Analizzando la diffusione del virus nei primi mesi del 2021 le Province con il maggior tasso di incidenza sono state quelle del versante Nord-orientale: Bologna, Gorizia, Forli’-Cesena, Udine, Rimini, Bolzano/Bozen.

Molto bassa appare l’incidenza in alcune province della Sardegna (Sud Sardegna, Oristano, Sassari), in alcune Province della Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone) e della Sicilia (Ragusa, Enna, Agrigento).

Rispetto all’intero anno 2020, nei primi quattro mesi del 2021 l’impatto dei decessi per Covid-19 sui decessi totali e’ aumentato soprattutto nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno; questo accade sia perche’ e’ aumentata la capacita’ di rilevazione dei decessi Covid-19 da parte delle Regioni sia per lo scenario di diffusione del virus che e’ notevolmente mutato interessando le regioni del Centro e del Mezzogiorno, le quali avevano registrato una scarsa presenza del virus nella prima ondata (marzo-maggio 2020). Lo rivela il nuovo rapporto Istat-Iss sull’incidenza della pandemia in Italia.