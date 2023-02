Covid, migliora la situazione: -42,2% di positivi in meno a Ragusa. Ma sopra la media l’occupazione dei posti letto

Si registra nella settimana dal 3 al 9 febbraio un miglioramento per quanto riguarda l’incidenza dei casi di Covid in Sicilia. Si evidenzia, infatti, una diminuzione dei nuovi positivi (-42%) rispetto alla settimana precedente. I dati sono della Fondazione Gimbe.

COVID, LA SITUAZIONE PER PROVINCE

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (10,9%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid-19. Questo il numero dei nuovi casi, ogni centomila abitanti, calcolato in ognuna delle nove province siciliane nel periodo di riferimento: Messina 58 (-28,8% rispetto alla settimana precedente); Siracusa 54 (-29,3%); Palermo 53 (-45,5%); Ragusa 44 (-42,2%); Agrigento 40 (-21,5%); Trapani 37 (-59,4%); Catania 37 (-43,1%); Caltanissetta 34 (-49,1%); Enna 20 (-63,6%).