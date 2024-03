Covid in provincia di Agrigento: un’altra vittima, e 170 nuovi positivi

C’è una nuova vittima da Covid a Favara, e diagnosticati 170 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 559 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.821 (1 marzo 2020 – 25 agosto 2022). In totale i guariti sono 133.473. Gli attuali positivi sono 1.735, di cui 1.712 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 15 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 612 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 526.403 tamponi processati.

