Covid, il commissario dell’Asp Zappia: “Ricoveri al minimo storico, crollo dei vaccini”

“Si conferma in fase calante l’andamento dei nuovi contagi in provincia di Agrigento anche se si registra il 23% di tamponi positivi su quelli ufficialmente registrati.” A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nell’ultimo appuntamento di settembre sull’andamento epidemiologico in provincia. “Il virus è un po’ meno presente ma sempre tra noi e un quarto della nostra popolazione ce l’ha.”Il manager poi prosegue: “La situazione sui vaccini è invece terribile e dovremo studiare qualcosa di innovativo affinché la gente si convinca. Nell’ultima settimana sono state 253 le dosi somministrate: soltanto 3 prime dosi, appena 6 seconde dosi, 23 terze dosi e 221 quarte dosi”.Sui ricoveri il commissario commenta così: “Le buone notizie vengono dal fronte ricoveri dove registriamo il minimo storico. Ci sono soltanto cinque pazienti ricoverati in medicina a Ribera e nessuno in terapia intensiva.”

