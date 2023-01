Covid, emergenza finita? Chiudono gli hub di Ragusa, Vittoria e Comiso. Le novità

Chiudono i punti hub e vaccinali voluti dall’Asp di Ragusa nel momento in cui è scoppiata l’emergenza covid. Il nuovo modello organizzativo della direzione strategica, che entrerà ufficialmente in vigore dal 1° febbraio, prevede la chiusura degli hub del centro Asi di Ragusa, dell’ex Fiera Emaia di Vittoria e del presidio ospedaliero “Regina Margherita” di Comiso.



A Ragusa le attività saranno trasferite presso l’ambulatorio vaccinale della Unità operativa complessa Servizio Epidemiologia e Profilassi sito in via Aldo Licitra 11, che rimarrà aperto lunedì e mercoledì (dalle 14.30 alle 19.30) e il sabato mattina (dalle 8.30 alle 13.30). A Vittoria l’attività proseguirà, invece, presso l’ambulatorio sito in via Nicosia n.27, che sarà operativo il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. A Comiso, infine, sarà attivo l’ambulatorio di via Roma (lunedì dalle 14.30 alle 19.30 e venerdì dalle 8.30 alle 13.30). Negli orari e nelle sedi indicati sarà possibile anche effettuare i vaccini anti-Covid.



Rimane invariata, invece, la programmazione delle altre sedi vaccinali:

Ispica – Ambulatorio Via Sardegna – martedì 14.30-18.30

Scicli – Ambulatorio Via Ospedale – mercoledì 14.30-19.30

Pozzallo – Ambulatorio Via Napoli – giovedì 14.30-18.30

Modica – Ambulatorio Via Aldo Moro – venerdì 14.30-19.30 / sabato 8.30-13.30