Covid casi in aumento a Malta: premier Abela in vacanza a Marina di Ragusa. Scoppia la polemica politica dai partiti maltesi - Ragusa Oggi

Covid casi in aumento a Malta: premier Abela in vacanza a Marina di Ragusa. Scoppia la polemica politica dai partiti maltesi

Una breve vacanza in Sicilia, a Marina di Ragusa, una lezione di spinning diventata un video virale, e si accende lo scontro politico a Malta. Le immagini del premier Robert Abela sorridente in Sicilia hanno provocato forti polemiche, in giorni complicati per Malta, alle prese con la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto riporta Malta Today, nel giorno in cui nel Paese si e’ registrato il piu’ alto numero di nuovi contagi (72), Abela si trovava a Marina di Ragusa dove ama andare con la sua barca nei fine settimana.

Il video di una lezione di spinning in piazza, vista mare, e’ diventato virale a Malta e ha dato il via alle polemiche. Malta Today sottolinea come per un caso analogo, in Irlanda il presidente dell’Autorita’ nazionale del turismo, Michael Cawley, si sia dimesso, dopo le polemiche per una sua vacanza in Italia.

Forti critiche ad Abela dal Partito Democratico, ora all’opposizione. Il leader Adrian Delia ha pubblicato sui social una foto del premier al timone di una barca: “Chi ha il privilegio della guida del Paese ha gettato al vento ogni cautela. Il capitano sta cercando un porto sicuro altrove”. Ed ancora il partito nazionalista maltese MŻPN a commento del video dal porto turistico di Marina di Ragusa (che vi proponiamo sotto) afferma: “Se solo Robert Abela facesse lo stesso sforzo, al momento sta canalizzando in quella bici ferma in Sicilia nel suo giorno per affrontare il COVID-19 a Malta, staremmo tutti molto meglio”.

Il PD ha anche chiesto le dimissioni “immediate” del ministro del Turismo Julia Farrugia Portelli, affermando che la sua gestione dell’emergenza ha danneggiato il settore. Abela tornera’ oggi a Malta, ha in programma tra l’altro un’intervista su One TV, l’emittente del Partito Laburista, e dovra’ rendere conto del preoccupante aumento dei casi nel Paese, dopo che il soprintendente alla Sanita’ Pubblica e’ apparso cauto nel dichiarare l’emergenza.

Ed intanto sul suo profilo ufficiale il premier Abela ha annunciato: “Concluso un incontro molto costruttivo con Chris Fearne e il prof Charmaine Gauci. Domani saranno annunciate nuove misure per limitare il tasso di infezioni, garantendo al contempo che le cose rimangano sotto controllo. Un approccio equilibrato che tutela la vita e la vita dei cittadini maltesi” .

If only Robert Abela put in the same effort he's currently channeling into that stationary bike in Sicily in his day-to-day dealing with COVID-19 in Malta, we'd all be much better off. Publiée par MŻPN sur Samedi 15 août 2020