Covid: 4 morti nel ragusano nelle ultime 24 ore

Continuano ad aumentare i morti a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Oggi, si contano 4 decessi.



I positivi in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore, in totale sono 736 (ieri erano 801) di cui 686 (ieri erano 756) si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati all’ospedale di Ragusa, Modica, Comiso e Vittoria. I guariti sono 131249 mentre i morti sono saliti a 662.

I dati per Comune:

12 Acate 10 Chiaramonte Gulfi 46 Comiso 11 Giarratana 32 Ispica 143 Modica 4 Monterosso 48 Pozzallo 243 Ragusa 15 Santa Croce Camerina 24 Scicli 98 Vittoria