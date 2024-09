Cous Cous Fest: I Ricchi e Poveri, Piero Pelù, Rose Villain, Big Mama, La Rappresentante di Lista e tanti altri artisti in concerto gratuito

Dieci grandi concerti e spettacoli gratuiti per il Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale la cui 27^ edizione si svolgerà dal 20 al 29 settembre prossimi a San Vito Lo Capo.

Anche quest’anno la cittadina trapanese ospiterà una festa lunga dieci giorni all’insegna della pace, dello scambio e della multiculturalità e dello slogan Grains of peace, granelli di pace, che ribadirà, ancor più quest’anno, il messaggio di pace e unione tra i popoli che da sempre è il cardine della manifestazione. Chef provenienti da 10 Paesi del mondo, ospiti e artisti saranno a San Vito Lo Capo per un ricco programma di appuntamenti, sfide di cucina, degustazioni, concerti e incontri culturali.

Ecco il palinsesto di concerti e spettacoli gratuiti della prossima edizione: La Rappresentante di Lista (venerdì 20 settembre), Popshock Big Beach Party, (sabato 21) i Ricchi e Poveri (domenica 22), Disco Club Paradiso (lunedì 23), I Sing Sicily (martedì 24), Sud Sound System + Papa Leu Selecter (mercoledì 25), Piero Pelù (giovedì 26), Rose Villain (venerdì 27), Big Mama (sabato 28)e Leonardo Fiaschi (domenica 29).

“Anche quest’anno il Cous Cous Fest – ha detto Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo – offre ai suoi visitatori un palinsesto di concerti e spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo che arricchisce il programma della kermesse internazionale. E’ un cartellone che vede, come sempre, nomi di spicco del panorama musicale nazionale e che va incontro ad un target di visitatori variegato, dai giovani ai meno giovani, che ogni anno scelgono di partecipare ad un evento unico che riserva grandi emozioni”.

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito lo Capo, il sostegno della Regione Siciliana, dei main sponsor Bia Cous Cous, Conad ed Electrolux edegli official sponsor Acqua Maniva, Amadori, Cia – Agricoltori italiani Sicilia Occidentale, Premiati Oleifici Barbera, il Gruppo Caronte & Tourist, Organizzazione regionale ovicoltori siciliani, Le Stagioni d’Italia, Tenute Orestiadi e UniCredit. La direzione artistica è invece di Massimo Bonelli, già direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma e della sua iCompany.

La Rappresentante di Lista – venerdì 20 settembre

Si comincia con La Rappresentante di Lista, che ha conquistato il pubblico con sonorità che attraversano i generi. Con quattro album in studio e due album live, la band nei suoi 13 anni di carriera ha calcato i palchi di tutta Italia e non solo. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo come ospiti e concorrenti, e aver raggiunto il successo con i brani “Amare” e “Ciao Ciao“, certificati rispettivamente Disco di Platino e Quarto Disco di Platino, La Rappresentante di Lista continua a lasciare il segno nella scena musicale italiana. Ad aprire lo spettacolo ci sarà Mille, cantautrice, musicista e attrice che scrive e arrangia le sue canzoni seguendo semplicemente quello che le piace, con un timbro vocale unico. Indie a suo modo, pop a suo modo si sta facendo conoscere dal grande pubblico.

PopShock Big Beach Party – sabato 21 settembre

Sabato 21 settembre arriva tutta l’energia del PopShock Big Beach Party: una festa esplosiva con grande musica, coreografie e un dj set di 4 ore, curato da Marco Basciano, Alessio Librizzi e Kid Gamma. PopShock è una realtà unica del clubbing, in continua crescita, che collabora ogni anno con grandi artisti, regalando emozioni irripetibili.

I Ricchi e Poveri – domenica 22 settembre

Sull’onda del grande successo sanremese con il brano “Ma non tutta la vita” certificato disco di platino da FIMI/GfK realizzato anche in lingua spagnola “Pero no toda la vida” e dopo il successo estivo di “Aria”, i Ricchi e Poveri saranno protagonisti, a San Vito Lo Capo, di una coinvolgente festa popolare che ripercorrerà oltre 50 anni di carriera sino al tormentone sanremese “Ma non tutta la vita” e al singolo estivo “Aria”.

Lo spettacolo travolgente e colorato intreccia la storia alla contemporaneità attraverso i grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo. Angelo e Angela saranno accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.

I Ricchi e Poveri, con 22 milioni di dischi vendutie 30 album realizzati, sono il gruppo italiano più famoso nel mondo oltre ad essere diventati un fenomeno cult, conquistando un pubblico sempre più giovane e ampio, ottenendo risultati sorprendenti su TikTok con oltre 360.000 creazioni e 670.000.000 di views con la sola canzone presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Sono gli artisti sanremesi che su TikTok hanno avuto la maggiore crescita percentuale per numero di follower (+780%).

Sarà perché ti amo è infatti uno dei brani italiani più conosciuti nel mondo, che vanta oltre 260 milioni di stream nella versione italiana e ben 80 milioni nella versione spagnola (“Serà porque te amo”). Una canzone iconica che è stata adottata spesso dal mondo dello sport come colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, impiegata per i festeggiamenti della vittoria di Jannik Sinner e Sofia Goggia, oltre che per la vittoria olimpica delle azzurre del volley a Parigi.

Disco Club Paradiso – lunedì 23 settembre

Lunedì 23 settembre la musica dance pop invaderà San Vito Lo Capo con i Disco Club Paradiso, una band nata tra i banchi di scuola, che ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie alla loro energia e al talento musicale. Dopo aver raggiunto la notorietà con la loro partecipazione a X Factor Italia 2022, i Disco Club Paradiso hanno continuato a crescere, creando musica e pubblicando ad aprile 2024 il loro primo album, “Come smettere con l’Università”.

I Sing Sicily – martedì 24 settembre

Uno spettacolo che unisce la bellezza della tradizione musicale siciliana ad un’esperienza visiva e narrativa coinvolgente. I Sing Sicily proporranno, martedì 24 settembre, i brani più celebri del repertorio siciliano, reinterpretati con nuovi e suggestivi arrangiamenti, accompagnati da video con la voce narrante di Sergio Friscia e Stefania Blandeburgo, che renderanno ogni nota un’immersione totale nella cultura sicula.

Sud Sound System + Papa Leu Selecter – mercoledì 25 settembre

Sono l’emblema del Salento e pronti a trasmettere al pubblico del Cous cous fest tutta la loro energia. I Sud Sound System, considerati i pionieri del raggamuffin e del dancehall style italiani, fanno tappa a San Vito con il loro Intelligenza Naturale tour, il tour che prende il nome dall’ultimo album che mette al centro le questioni sociali e la lotta contro il climate change. Fin dai loro esordi negli anni ’90 i Sud Sound System hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, portando il sound e l’energia della dancehall giamaicana nel cuore della cultura musicale italiana. Con testi che spaziano dall’impegno sociale alla celebrazione della vita, i Sud Sound System hanno dato vita a un genere unico che ha ispirato molti artisti.

Piero Pelù – giovedì 26 settembre

Giovedì 26 settembre il palco è di Piero Pelù e del suo Deserti Tour 2024 che prende il nome dall’ultimo album del rocker fiorentino, accompagnato da super musicisti del calibro di Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso. Deserti è il secondo capitolo della Trilogia del disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.

Dopo l’acufene che lo scorso anno lo ha costretto a cancellare il tour, Pelù spiega: “ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio finendo di produrre questo nuovo viaggio sonoro cui sono particolarmente legato. Il tour sarà più coinvolgente che mai!”

Il pubblico del festival potrà ascoltare gli ultimi brani di “Deserti”: Novichok – che prende il titolo dal veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori e “per metafora è il veleno che ogni giorno viene propinato a noi cittadini attraverso i cibi contaminati e le propagande sempre più invasive e false”, Maledetto cuore, la prima rock ballad del nuovo album che “affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale, un viaggio tra le dune dei deserti alla ricerca degli altri di cui abbiamo bisogno per aiutarci a capire noi stessi e il caos dentro e fuori di noi” ma anche Porte, Deserti e Picasso. Non mancheranno i grandi successi prodotti con i Litfiba: El Diablo, Cuore di vetro, Fata Morgana e alcune delle hit del rocker come Toro Loco e Bomba boomerang.

Rose Villain – venerdì 27 settembre

Reduce dal successo sanremese del brano “Click boom!”, già disco di platino, e delle tracce del nuovo album “Radio Sakura”, certificato disco d’oro e che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e sul podio della Top Album FIMI, Rose Villain farà tappa a San Vito Lo Capo con il suo tour estivo, il Radio Sakura Summer Tour 2024, l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi successi dell’album che fanno conoscere al pubblico la natura più intima dell’artista.

“Non vedevo l’ora di tornare sul palco per portare per la prima volta live il nuovo album “Radio Sakura” – ha spiegato l’artista -. Per la prima volta durante questo tour estivo – e poi anche nelle date nei club di ottobre – avrò al mio fianco una band al completo. Insieme a me ci saranno Francesco Ferrini, membro originale dei The Villains, la mia prima band di Los Angeles, Andrea Gamba dei Daykoda e Andrea Dominioni, anche lui bassista per questo progetto di musica elettronica davvero molto forte. Con loro si è creata una bellissima sintonia e siamo pronti per spaccare tutto! Fare concerti mi dà sempre la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. I miei concerti sono veri e propri show in cui racconto storie, anche la mia”.

Big Mama – sabato 28 settembre

Nota per i suoi testi schietti e potenti, che affrontano temi come discriminazioni e omofobia, con un flow e giochi di parole estremi che colpiscono dritto al cuore, Big Mama si esibirà al termine di una serata speciale, che prevede una sfilata di moda sui temi dell’integrazione e la premiazione del Campionato del mondo. Anche Big Mama è fortemente impegnata sui temi della pace e dell’uguaglianza, tanto da essere stata invitata a tenere un discorso all’ONU.

Leonardo Fiaschi – domenica 29 settembre

Domenica 29 si chiude con il sorriso con lo spettacolo del cabarettista e imitatore Leonardo Fiaschi dal titolo “Mai stato io”, uno show tra cabaret e musica, grazie anche al grande supporto musicale della D.B. Day’s Band. Uno spettacolo unico e originale nel suo genere, adatto a tutte le età.

Info utili: I live si svolgeranno sul palco allestito sulla spiaggia di San Vito Lo Capo alle ore 22:30

