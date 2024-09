Cous Cous Fest: al via la 27^ edizione con 10 Paesi partecipanti

Chef provenienti da 10 Paesi, cooking show, degustazioni, concerti, spettacoli e ospiti d’eccezione su una spiaggia mozzafiato. Prende il via *domani, venerdì 20 settembre*, la 27^ edizione del *Cous Cous Fest*, il festival internazionale dell’integrazione culturale organizzato dall’agenzia *Feedback *in partnership con il *Comune di San Vito lo Capo*, il sostegno della Regione Siciliana e dei main sponsor *Bia Cous Cous*, *Conad ed Electrolux,* che si svolgerà fino a domenica 29 settembre a San Vito Lo Capo, all’insegna dello slogan *Grains of peace* (Grani di pace) che ribadirà, anche quest’anno, il messaggio di pace e unione tra i popoli che da sempre è il cardine della manifestazione.

Per la prima volta saranno 10 i Paesi partecipanti al Campionato del mondo di cous cous, il *Bia Cous cous world championship*, il momento centrale del Cous Cous Fest: una gara tra chef internazionali all’insegna dello scambio e dell’integrazione che vedrà affrontarsi le seguenti squadre: *Cina *(Giulia Liu e Zuo Cuibing, *Eritrea* (Biniam Sagai), *Israele* (Tze’ela Rubinstein e Mauro Galigani), *Italia* (Antonino Ingargiola), *Marocco* (Chaoui Hanae e Mourad Dakir), *Medici Senza Frontiere* (Cesare Battisti, Davide Politi e Mbaye Mbow),* Palestina *(Shady Hasbun e Samia Sowwan), *Russia *(Evgeniy Romanov), *Tunisia* (Amine e Sahla Marrakchi), *Ucraina *(Hanna Yefimova).

“Il Cous Cous Fest taglia il traguardo della ventisettesima edizione – ha sottolineato *Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo* – e si va avvicinando ai 30 anni di storia. La manifestazione, inserita nel calendario dei grandi eventi della Regione Siciliana è il fiore all’occhiello del nostro territorio. Una rassegna internazionale che quest’anno per la prima volta ospiterà ben 10 Paesi, tra cui la Cina, l’Ucraina, la Russia, l’Israele e la Palestina per lanciare ancor di più un messaggio di pace e incontro tra popoli. Venite a trovarci dal 20 al 29 settembre per godere della nostra magnifica spiaggia, apprezzare le bellezze naturali, assaggiare il cous cous e partecipare ad un programma di appuntamenti di altissimo livello tra degustazioni, incontri e spettacoli di grandi artisti di fama nazionale”.

*Il programma di domani, venerdì 20 settembre*

Alle ore 10 si parlerà di “Intelligenza Artificiale e Dop Economy – Sviluppi e Prospettive” nell’ambito della *Convention promossa da **CIA (Confederazione italiana agricoltori) Sicilia Occidentale* che sarà aperta dai saluti istituzionali di Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo, Marcello Orlando, amministratore di Feedback, agenzia organizzatrice della rassegna, Camillo Pugliesi e Luca Basset, rispettivamente presidente e direttore della Cia Sicilia Occidentale.

Il primo panel sarà sul tema delle *politiche a supporto dell’innovazione digitale in agricoltura* con interventi, tra gli altri, dell’europarlamentare Brando Benifei, relatore del regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), del direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza (in collegamento), di Massimo Pronio, Responsabile comunicazione – Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e di Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’Assessorato regionale Agricoltura.

Si prosegue con il *panel dedicato all’area tecnica*: dal settore industriale al settore agricolo al quale parteciperanno, tra gli altri, Graziano Scardino, presidente nazionale del Centro assistenza agricola di Cia, Giacomo Barone, ceo Hiop Data Science e ricercatore Bocconi in Deep learning for economics, Roberta Garibaldi, esperta, consulente di turismo e docente presso l’Università di Bergamo. Chiuderà i lavori, alle ore 13:15, Gianmichele Passarini, vicepresidente nazionale della Cia.

*Cous cous per tutti i gusti al villaggio gastronomico *

Alle ore 12 al via le degustazioni alle Case del cous cous, i tre punti di degustazione del festival: la Casa del cous cous Al Waha e la Casa del cous cous sanvitese sulla spiaggia e la Casa del cous cous dal mondo (all’angolo tra via Regina Margherita e via Abruzzi).

Il *ticket degustazione da 12€ *comprende un piatto di cous cous a scelta tra quelli proposti dalle Case del cous cous, un bicchiere di vino o una bottiglietta d’acqua e un caffè De Nobili (da ritirare alla Casa del caffé sul lungomare) o un amaro Granamaro (da ritirare alla Casa dell’amaro in piazza Marinella). I biglietti possono essere acquistati in loco presso le biglietterie o sul sito couscousfest.it

*Il Campionato italiano di cous cous, al via le sfide *

Quattro chef nazionali, selezionati tra le candidature arrivate da tutta la Penisola, si affronteranno in cucina per il *Campionato italiano di cous cous, *promosso da* Conad**, main sponsor del festival*.

A contendersi il titolo saranno venerdì 20 settembre alle ore 18:30 *Nando Buzzo* di Carloforte (Sud Sardegna) che presenterà una ricetta dal titolo “Omaggio al Mediterraneo” e *Claudio Di Dio* di Gallarate (Varese) con la ricetta “Cous Cous Ortocentrico 100% vegetale”, mentre alle ore 20:30 *Alessio Campochiaro *di Carrara (MS) in gara con un “Cous cous alla Bouillabaisse” a base di pesce e verdure e *Andrea Pellegrino *di Campobello di Mazara (TP) che presenterà una rapsodia di cous cous: una versione dolce con mandorle, pistacchi pasta di gelsomino. A giudicare i cous cous in gara ci sarà una giuria tecnica presieduta da *Giusi Battaglia*, giornalista e volto di Food Network e composta da *Roberta Garibaldi*, professore di Tourism management all’Università di Bergamo, *Fulvio Marino*, maestro panificatore e volto tv, *Nicoletta Moncalero*, giornalista del Gruppo Gedi, *Vincenzo Russo*, professore allo Iulm di Milano, lo chef sanvitese *Giovanni Torrente* e *Giovanni Anania*, direttore marketing Pac2000a-CONAD. Anche il pubblico del festival può partecipare alle sfide, assaggiare i piatti e votare le ricette. Basta acquistare il biglietto del costo di 20 euro.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno Cous Cous Fest, che per noi di Conad significa valorizzare il patrimonio culturale e culinario locale e offrire opportunità di sviluppo professionale a giovani chef di talento” ha commentato *Mauro Lusetti, Presidente di Conad*. “Il nostro obiettivo è quello di alimentare le forze positive delle Comunità in cui operiamo, facendo leva sui valori legati alla Cooperazione, alla reciprocità, alla vicinanza e alla tutela dei valori, confermando il nostro essere “persone oltre le cose”.

“Con grande orgoglio, anche quest’anno confermiamo il nostro ruolo di main sponsor del Cous Cous Fest, un’iniziativa di straordinario valore per la Sicilia e unica nel panorama nazionale, che celebra il Mediterraneo come crocevia di culture, etnie e tradizioni. La nostra Cooperativa, parte integrante del territorio e della comunità, sostiene con piacere iniziative locali come questa, poiché crediamo fermamente che coniughino perfettamente la conoscenza delle tradizioni locali e lo sviluppo economico sostenibile”, ha dichiarato Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad.

*Museo del cous cous, oggi il taglio del nastro *

Sarà possibile visitare gratuitamente tutti i giorni (dalle 17:30 alle ore 20) il Museo del cous cous, che si inaugura oggi, giovedì 18 settembre alle ore 18:30, al Centro polifunzionale comunale Padre Anselmo Caradonna (strada provinciale/inizio via Savoia). Il museo, il primo del suo genere, custodisce una collezione di utensili legati al cous cous ed alla sua preparazione, di nuova ed antica realizzazione, provenienti dalla Sicilia e dai paesi del Nord Africa.

*La Rappresentante di Lista, opening act Mille *

Ogni sera sulla spiaggia un ricco palinsesto di concerti e spettacoli gratuiti. Ad aprire lo spettacolo ci sarà domani, venerdì 19 alle ore 22 *Mille*, cantautrice, musicista e attrice che scrive e arrangia le sue canzoni seguendo semplicemente quello che le piace, con un timbro vocale unico. Indie a suo modo, pop a suo modo si sta facendo conoscere dal grande pubblico. Alle ore 22:30 sarà il turno di *La Rappresentante di Lista*, che ha conquistato il pubblico con sonorità che attraversano i generi. Con *quattro album in studio e due album live*, la band nei suoi 13 anni di carriera ha calcato i palchi di tutta Italia e non solo. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo come ospiti e concorrenti, e aver raggiunto il successo con i brani “*Amare*” e “*Ciao Ciao*”, certificati rispettivamente Disco di Platino e Quarto Disco di Platino, La Rappresentante di Lista continua a lasciare il segno nella scena musicale italiana.

Ecco gli altri concerti in programma: *Popshock Big Beach Party, *(sabato 21) *i Ricchi e Poveri *(domenica 22)*, Disco Club Paradiso *(lunedì 23)*, I Sing Sicily *(martedì 24), *Sud Sound System + Papa Leu Selecter *(mercoledì 25)*, **Piero Pelù *(giovedì 26)*, **Rose Villain *(venerdì 27)*, **Big Mama *(sabato 28) e* Leonardo Fiaschi *(domenica 29).

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia *Feedback *in partnership con il *Comune di San Vito lo Capo*, il sostegno della Regione Siciliana, dei main sponsor *Bia Cous Cous*, *Conad ed Electrolux* e degli official sponsor *Acqua Maniva*, *Amadori,* *Cia – Agricoltori italiani Sicilia Occidentale, Premiati Oleifici Barbera, il Gruppo Caronte & Tourist, Organizzazione regionale ovicoltori siciliani, Le Stagioni d’Italia, Tenute Orestiadi e UniCredit. *La direzione artistica è invece di *Massimo Bonelli, *già direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma e della sua iCompany.



