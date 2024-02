Corso di formazione micologica al “Principi Grimaldi” di Modica

Si terrà dal 5 al 8 marzo un corso di formazione micologica voluto dall’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica e organizzato in collaborazione con l’associazione Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia. Il corso sarà tenuto ai sensi della Legge Regionale 3/2006 e consentirà ai partecipanti, previo superamento dell’esame finale, di ottenere l’attestato che consente di richiedere il rilascio del tesserino che autorizza alla raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale.

“Dopo il successo del corso tenuto lo scorso dicembre” dichiara il Dr. Giovanni Amato, responsabile per l’area iblea dell’associazione G.R.M.S., “le numerose richieste ci hanno spinto ad organizzare un corso analogo che terremo agli inizi di marzo. Dopo meno di tre mesi ritorniamo con piacere a tenere i nostri corsi di formazione micologica presso l’Istituto “Principi Grimaldi”. Ringraziamo sia il Dirigente scolastico Prof. Saitta che il Prof. Gianluca Sasso per averci coinvolto nell’organizzazione di una pregevole iniziativa rivolta non solo agli studenti ma anche a tutti i cittadini che fossero interessati a partecipare, a dimostrazione delle profonde relazioni tra l’ Istituto Grimaldi ed il territorio”.

Numerosi i temi che verranno trattati durante il corso. Tra questi il riconoscimento delle principali specie, sia tossiche che commestibili, degli elementi morfologici necessari per giungere ad un riconoscimento certo delle specie raccolte e la normativa vigente sul territorio regionale.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3397743658

