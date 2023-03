Corsi serali all’istituto Grimaldi di Modica per qualificare gli adulti. FOTO



MODICA (RG) – Un percorso formativo per accedere più facilmente al mondo della ristorazione e della ricettività turistica anche se si è in età adulta. Grazie ai corsi serali attivati pure per l’indirizzo Agrario, presso l’Istituto Principi Grimaldi di Modica, è possibile raggiungere questi obiettivi. Nei giorni scorsi l’open day per presentare l’offerta formativa dell’istituto a numerosi adulti che potrebbero scegliere di iscriversi alle classi che operano nelle ore pomeridiane e serali. Situato a Modica, in una posizione baricentrica della provincia, l’Istituto Grimaldi è uno storico istituto con indirizzo Alberghiero che offre inoltre l’indirizzo Agrario e quello Ottico. Sviluppa interessanti progetti Erasmus.



Gli adulti presenti all’evento erano soprattutto stranieri, accompagnati dai referenti Cpia, che desiderano formarsi ed entrare nel mondo della ristorazione e della ricettività. Dopo un breve confronto in auditorium alla presenza del preside Bartolomeo Saitta, del vicepreside Orazio Licitra, del coordinatore Giuseppe Stracquadanio e dei docenti che si occuperanno del corso serale, i partecipanti si sono spostati nei laboratori della scuola, dove hanno potuto sperimentare in prima persona l’attrezzatura e gli strumenti messi a disposizione degli studenti.



In particolare, i partecipanti hanno visitato la grande sala cucina, molto attrezzata, la sala pasticceria e l’area birrificio. Assieme alla serra sperimentale, queste strutture sono il fiore all’occhiello dell’istituto scolastico come appurato anche da coloro che hanno partecipato all’open day ricevendo tutte le informazioni necessarie a fare una scelta consapevole. E’ stato mostrato, grazie alla presenza di studenti già iscritti, come sia facile apprendere le tecniche di cucina e pasticceria e come la scuola sia attrezzata per formare i propri iscritti grazie a docenti qualificati.



Va sottolineato che l’Istituto Grimaldi ha una percentuale molto alta di diplomati che trovano lavoro già entro un anno dal diploma. Ciò dimostra come l’istituto sia in grado di fornire importanti e valide competenze da spendere nel mondo del lavoro, soprattutto in un settore in costante crescita come quello del turismo e dell’enogastronomia. L’open day si è rivelata essere un’occasione importante per far conoscere l’offerta formativa dell’istituto a numerosi adulti che guardano adesso al proprio futuro con nuove prospettive e, se si iscriveranno all’istituto, anche con nuove competenze.