Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Corse clandestine ad Acate: calessi e cavalli sfruttati davanti a decine di spettatori. La denuncia dell’Oipa
12 Set 2025 11:03
La circonvallazione del paese si è trasformata, ancora una volta, in un circuito illegale per le corse clandestine di cavalli. All’alba di domenica scorsa, intorno alle 6 del mattino, decine di scooter e moto hanno aperto la strada a calessi improvvisati lanciati a tutta velocità. Ai margini, centinaia di spettatori, molti dei quali giovanissimi, hanno applaudito e filmato la scena, condividendo in diretta video e foto sui social.
Una vera e propria esibizione pubblica di illegalità che ha scatenato la dura reazione dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) sezione provinciale di Ragusa, che ha inviato una lettera al Prefetto, al Questore e al Comandante provinciale dei Carabinieri, chiedendo interventi immediati e costanti.
OIPA: “Un fenomeno illegale che coinvolge sempre più giovani”
«Siamo molto preoccupati – dichiara Riccardo Zingaro, delegato provinciale OIPA Ragusa – questo fenomeno illegale ed estremamente pericoloso, sia per gli animali che per le persone coinvolte, non accenna a fermarsi. Anzi, notiamo un coinvolgimento sempre più frequente e allarmante di giovani e giovanissimi».
L’associazione evidenzia come queste gare siano legate a stalle abusive, maltrattamenti sugli animali (spesso dopati per aumentarne le prestazioni) e a un circuito di scommesse clandestine che alimenta interessi criminali.
La richiesta: più controlli e un tavolo tecnico interforze
Secondo l’OIPA, i controlli attuali sono «sporadici e insufficienti». Da qui la richiesta di un monitoraggio costante del territorio, l’istituzione di un tavolo tecnico interforze con il coinvolgimento delle associazioni e un riscontro formale alle segnalazioni già inoltrate dai cittadini.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it