Corsa amatoriale domenica a Donnalucata in occasione della giornata del tumore al seno

Il raduno è previsto, alle ore 9, su via Perello, di fronte al locale Jammola, nel centro storico della borgata sciclitana. L’attività è promossa in concomitanza con la giornata del tumore al seno metastatico dall’associazione Altea, Salute Donna Odv. Tutto gratuito: dall’iscrizione al punto ristoro al biglietto per il sorteggio. Attese tante adesioni a questa prima edizione della manifestazione “Donnalucata run” in programma domenica nella frazione marinara e balneare sciclitana che si svilupperà, più come una passeggiata che come una corsa, su un percorso di 5 chilometri spalmati lungo la periferia del centro abitato.

