Coronavirus Sicilia, acquistata in meno di 24 ore l'opera di Domenico Pellegrino. Il ricavato alla campagna - Ragusa Oggi

Coronavirus Sicilia, acquistata in meno di 24 ore l’opera di Domenico Pellegrino. Il ricavato alla campagna

È stata acquistata praticamente subito dopo la messa in vendita l’opera “#restiamouniti”, che l’artista Domenico Pellegrino aveva messo a disposizione per supportare la campagna Sos Coronavirus Sicilia, promossa da Fondazione Sicilia.

L’acquirente è Oranfrizer, azienda di Scordia che si occupa di produzione e distribuzione di agrumi e spremute in Italia e nel mondo.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla campagna Sos Coronavirus Sicilia e andrà al Dipartimento regionale della Protezione Civile per l’acquisto di beni strumentali per i pronto soccorso e gli ospedali siciliani, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e paramedici e per interventi strutturali per creare nuovi reparti di terapia intensiva.

“Il nostro primo contributo è il normale lavoro quotidiano che stiamo svolgendo in questi giorni di emergenza- spiega Nello Alba, CEO di Oranfrizer –per distribuire agrumi. Da siciliani abbiamo deciso di donare e supportare, attraverso Fondazione Sicilia e la Protezione Civile regionale, i medici pronti a salvarci la vita negli ospedali dell’Isola, dove le difficoltà non mancano. Oranfrizer è solo una delle aziende radicate in Sicilia che in questo momento può aiutarli, nel proprio piccolo, contribuendo economicamente alla raccolta fondi per reperire soprattutto i ventilatori polmonari. Quindi abbiamo deciso di rimettere l’opera d’arte acquistata a disposizione della raccolta e lanciamo un appello alle altre imprese siciliane, riacquistate l’opera di Domenico Pellegrino!”.

“Con la volontà di rimettere in circolo l’opera, affinché possa creare un nuovo circolo virtuoso – osserva il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore – Oranfrizer ha dimostrato una grande generosità, oltre che lungimiranza. Caratteristiche necessarie per un’azienda che abbia a cuore lo sviluppo del territorio. A loro va tutta la nostra riconoscenza”.

“Sono felice e sorpreso positivamente dalla rapidità e dalla risposta che ha avuto l’iniziativa. In meno di 24 ore – conclude Domenico Pellegrino – la mia opera #restiamouniti ha trovato un acquirente: in momenti come questi l’arte ribadisce con forza la propria finalità sociale”.

L’opera “#restiamouniti” è una splendida opera-luminaria realizzata dall’artista proprio nei primi giorni dell’emergenza. Si tratta di un pezzo unico, in legno e

luminaria e dipinto a mano.

Sarà possibile riacquistare l’opera, il cui valore di vendita è di 10 mila euro, inviando un’email a info@domenicopellegrino.com. La vendita sarà conclusa a ricezione dell’intero importo, la donazione va destinata al c/c bancario IT 84 V030 6904 6301 00000010618 oppure attraverso la piattaforma gofundme.com, campagna “SOS Coronavirus Sicilia”.