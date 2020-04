Coronavirus: l'ex primario Nunzio Storaci da pensionato torna in corsia per la lotta al covid-19 - Ragusa Oggi

Coronavirus: l’ex primario Nunzio Storaci da pensionato torna in corsia per la lotta al covid-19

Ha risposto presente agli appelli che da molte parti sono giunti a ex medici ed infermieri per assistere i pazienti affetti da Covid-19, e per chi lo conosce non poteva essere altrimenti. L’ex primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ragusa, lo stimato e preparato dottor Nunzio Storaci, tornerà in corsia e lo farà a distanza di sei anni da quel giugno 2014 in cui è entrato ufficialmente in pensione. A spingerlo in questa scelta coraggiosa ed ammirevole la sua innata voglia di rimettersi in gioco anche all’età di 70.

Il dottore, specializzato anche in malattie respiratorie ha partecipato al bando indetto dal Policlinico di Messina è stato assegnato all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela in cui già da oggi è entrato a tutti gli effetti nell’organico dopo aver firmato il contrato di attività libero professionale con l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.

«Ho sentito il dovere di rispondere a questa chiamata, mettendo a disposizione le mie competenze. È un obbligo morale verso i colleghi che stanno fronteggiando il virus e verso i cittadini – afferma Nunzio Storaci a La Sicilia -. Lavorerò in un reparto efficiente, dove ho già trovato grande preparazione e forza di volontà nell’unico medico rimasto e nel personale sanitario con i quali ho avuto i primi contatti per stabilire un percorso diagnostico e terapeutico comune».

Marco Dell’Albani