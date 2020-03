Coronavirus, in Sicilia effettuati 291 tamponi per presunti casi sospetti

In riferimento alla tabella pubblicata, da alcuni quotidiani, sul numero dei tamponi effettuati per l’emergenza Coronavirus, si precisa che in Sicilia sono stati effettuati 291 esami su altrettante persone.

Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Lo precisa, in una nota, l’assessorato regionale alla Salute.