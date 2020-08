Coronavirus: 28 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore - Ragusa Oggi

Coronavirus: 28 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore

Sono 28 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 9 sono migranti e 19 siciliani. Tornano a salire i casi a Catania, dieci in piu’ nelle ultime 24 ore. A Ragusa sono tre. A Enna ci sono sei positivi tutti migranti. A Messina un positivo in piu’ come a Palermo. Qui il positivo e’ un migrante. A Caltanissetta due positivi in piu’ e sono migranti. Mentre a Siracusa i positivi in piu’ sono cinque e tutti siciliani. Non ci sono nuovi ricoveri ne’ aumenti in terapia intensiva.

Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’.