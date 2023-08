Coppa Italia: Modica Calcio vince contro il Santa Croce

Prima gara ufficiale e prima vittoria per il Modica Calcio che si regala un netto 1-4 contro il Santa Croce. Al 27’ arriva il raddoppio con Randis che svetta su calcio d’angolo di Palermo, oggi migliore in campo. Il tris è una perla di Prezzabile che al 33’ si inventa una magnifica conclusione da fuori. Il gol della bandiera per i padroni di casa arriva due minuti dopo su angolo, impreparata la difesa rossoblu si fa bucare da Camarà. Nella ripresa buoni spunti e due grandi occasioni da gol per Grasso prima e Palermo poi, due occasioni che esaltano le qualità di Caruso che si oppone in entrambe le occasioni e fa esultare il pubblico di casa. Nulla può contro Savasta al 17’, l’attaccante è tutto solo e a tu per tu finta il primo tiro e la piazza successivamente per il definitivo 1-4.

Santa Croce – Modica Calcio 1-4

Santa Croce: Caruso, Rimmaudo, Semeraro (1’ st Celestre), Balba, Prestigiacomo, Massari, Bello (1’ st Generoso), Camarà (30’ st Tomasi), Diara, Elton (43’ st Cancerni).

Panchina: La Licata, Spata, Orlandini, Cancemi, Generoso, Tomasi, Celestre.

Modica Calcio: Marino, Ballatore (32’ Cicero), Cacciola, Alfieri, Vindigni (36’ st Ferotti), Diop, Guerci (32’ st Musso), Palermo, Randis (5’ st Grasso), Prezzabile (17’ st Agodirin), Savasta.

Panchina: Genovese, Mortillaro, Ferotti, Musso, Falla, Cicero, Grasso, Kebbeh, Agodirin. Marcatori: 11’ pt Prezzabile (M), 27’ pt Randis (M), 33’ pt Prezzabile, 35’ pt Camarà (SC), 17’ st Savasta (M) Ammoniti: Prestigiacomo, Generoso (SC), Randis (M)