Coppa del Mondo Paraclimbing: ARD Discount partner della FASI, una scelta di inclusione e di valore

Abbracciando con entusiasmo una disciplina che non solo esalta le capacità fisiche e mentali ma promuove fortemente l’inclusione sociale, ARD Discount, in qualità di partner della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), supporta per la prima volta una manifestazione sportiva internazionale. Si tratta della Coppa del Mondo Paraclimbing IFSC che coinvolge ben 173 atleti internazionali provenienti da 20 nazioni, con la partecipazione di ben 19 italiani, pronti a competere nel rinnovato Climbing Stadium di Arco di Trento, il 27 e 28 settembre 2024. Il Paraclimbing, uno sport che esprime resilienza, determinazione e uguaglianza, a partire dalle Paralimpiadi di Los Angeles 2028, sarà ufficialmente inserito nel programma delle competizioni paralimpiche.

Il sostegno di ARD rappresenta un impegno concreto verso la valorizzazione dello sport come strumento di coesione sociale. L’arrampicata sportiva è già stata protagonista delle ultime due Olimpiadi e ora, con il prossimo ingresso del Paraclimbing nei Giochi Paralimpici, si afferma come simbolo di tenacia e capacità di superare i limiti. ARD Discount, presente in diverse regioni del Sud Italia, ha fatto sua questa visione, impegnandosi a far emergere il valore sociale dello sport.

Marco Sgarioto, amministratore delegato di Ergon a cui fa capo ARD, sottolinea con orgoglio la scelta compiuta: “Siamo entusiasti di essere partner della FASI per questa una manifestazione sportiva così significativa e importante. Il nostro supporto non è solo un investimento nello sport, ma anche un impegno verso i valori dell’inclusione e del rispetto delle individualità. Il Paraclimbing incarna questi principi e crediamo fermamente che promuovere eventi di questo tipo possa contribuire a creare una società più equa e solidale”.

Il Paraclimbing, nato proprio ad Arco di Trento, ha visto crescere il suo prestigio internazionale grazie al supporto delle istituzioni e delle federazioni sportive, diventando una tappa fondamentale del circuito mondiale. La competizione del 2024 chiude una stagione che ha già fatto tappa a Salt Lake City e Innsbruck, rafforzando ulteriormente il percorso verso l’inclusione nel programma paralimpico. ARD Discount contribuisce in questo modo ad una missione più ampia: quella di rendere lo sport accessibile e valorizzare il talento di atleti che ogni giorno dimostrano come la passione e la tenacia possano superare qualsiasi barriera.

