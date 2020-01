Convegno “Dall’handicap al profilo di funzionamento” all’Istituto Ferraris di Ragusa - Ragusa Oggi

Convegno “Dall’handicap al profilo di funzionamento” all’Istituto Ferraris di Ragusa

L’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris” ha fatto da cornice, lo scorso 22 gennaio, al Convegno sul tema “Dall’Handicap al profilo di funzionamento”. L’evento è stato organizzato dal Coordinamento Pro Diritti H e dal Forum provinciale del Terzo Settore di Ragusa ed è stato accreditato al MIUR per dirigenti, insegnanti di sostegno e insegnanti curriculari di ogni ordine e grado.

Attraverso la moderazione della signora Salvina Cilia, Presidente del coordinamento Pro Diritti H e portavoce del forum provinciale, la manifestazione ha visto l’avvicendarsi esperti di tutto rilievo nel campo della disabilità: dopo i saluti della Dott.ssa Viviana Assenza (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale) e l’introduzione ai lavori della Dott.ssa Giovanna Di Falco (Direttore Sanitario CSR), la sala gremita ha ascoltato con vivo interesse l’esaustivo intervento del Dott. Cosimo Maurizio Gentile (Psicologo e Consulente Disabilità dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia), in riferimento alla nuova normativa in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità e alla realtà siciliana. Subito dopo la Dott.ssa Pinella Basso, Dirigente Medico dell’Unità Multidisciplinare dell’ASP di Ragusa, ha relazionato in merito alle problematiche relative alla certificazione dei ragazzi con disabilità alla luce delle recenti novità legislative e, successivamente, l’Avv. Francesco Marcellino, Consulente legale del Coordinamento Pro Diritti H, ha puntato l’attenzione sulle numerose ingiustizie che i ragazzi disabili sono costretti a subire, a causa, spesso, della complessa e controversa interpretazione di leggi e regolamenti.

Dopo il Coffee Break, allestito all’ingresso della scuola ed organizzato con cura e competenza dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomico, settore Cucina, Sala ed Accoglienza dell’Istituto Ferraris (tra loro anche alcuni con disabilità), abilmente guidati dai docenti d’indirizzo, si è svolta un’interessante Tavola Rotonda moderata dall’Avv. Marcellino. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Galileo Ferraris” di Ragusa, Prof.ssa Giovanna Piccitto, sottolineando l’apertura dell’istituto all’accoglienza di esperienze “inclusive”, richiama l’attenzione dei partecipanti sulla incisiva presenza in istituto di ben 53 alunni con disabilità, che vivono l’esperienza scolastica in un clima di piena integrazione.

Ai lavori hanno inoltre preso parte la Dott.ssa Pinella Basso (Dirigente Medico dell’Unità Multidisciplinare dell’ASP di Ragusa); la Prof.ssa Sandra Medino (Referente per la disabilità dell’U.S.R. di Ragusa); il Dott. Raffaele Falconieri (Dirigente I Settore Politiche Sociali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. In un clima di dialogo e di confronto costruttivo, numerose sono state le problematiche affrontate e ben note a tutti gli operatori del settore: le certificazioni Asp e l’attribuzione delle ore di sostegno, il ruolo dei collaboratori scolastici e degli operatori delle cooperative, la figura degli Asacom (assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione), la difficile gestione delle limitate risorse finanziarie, le difficoltà quotidianamente vissute dai genitori dei ragazzi disabili.

L’evento ha riscontrato un rilevante interesse tra i numerosi partecipanti, dirigenti, insegnanti e figure professionali, provenienti da tutta la provincia di Ragusa, rivelandosi una preziosa opportunità di formazione e crescita, nell’ottica di una indispensabile sinergia tra enti, istituzioni, scuola e famiglie volta a garantire un efficace percorso di integrazione.