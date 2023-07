Controlli nell’ipparino con il Drugwipe: per 11 persone alla guida avviato il test

Nelle località di Vittoria, Scoglitti e Marina di Acate, sono stati attuati servizi di controllo del territorio mirati per contrastare l’uso di alcol e sostanze psicotrope o stupefacenti, nonché per verificare la conformità tecnica dei ciclomotori al fine di contrastare l’inquinamento acustico. Queste azioni sono state disposte dal Questore di Ragusa, in collaborazione con il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito delle discussioni affrontate durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Dr. Giuseppe Ranieri.

I servizi sono stati svolti nel corso del fine settimana e hanno coinvolto le forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto delle unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato. Inoltre, sono state impiegate risorse specializzate della Polizia Stradale di Ragusa e dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura per effettuare controlli specifici volti al contrasto dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti, nonché alla verifica tecnica dei ciclomotori per prevenire l’inquinamento acustico.

Queste operazioni di controllo sono in linea con i piani stabiliti dal Ministero per la stagione estiva e con i piani di controllo territoriale stabiliti dal Questore della provincia di Ragusa. Nel corso del recente fine settimana, sono stati attuati servizi di controllo del territorio mirati nelle località di Vittoria, Scoglitti e Marina di Acate.

Durante questi servizi, il personale medico e sanitario della Questura di Ragusa ha collaborato attivamente, partecipando ai posti di controllo e sottoponendo 11 persone, che si trovavano alla guida di veicoli, ai test denominati “Drugwipe”. I campioni raccolti sono stati inviati al laboratorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) per le opportune analisi di laboratorio. Complessivamente, sono state identificate 115 persone e controllati 123 veicoli. Inoltre, sono state elevate 53 contravvenzioni per diverse violazioni al Codice della Strada.

Durante i controlli a Marina di Acate, sono state individuate 4 persone extracomunitarie irregolari sul territorio nazionale. In seguito al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, il Questore di Ragusa ha disposto il loro trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani. L’accompagnamento è stato effettuato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che hanno provveduto a garantire la sicurezza del trasferimento.