Controllate 250 persone a Comiso. Polizia stringe la città dopo alcuni episodi critici

Nel territorio di Comiso, le operazioni di controllo del territorio si sono intensificate recentemente, con un’attenzione particolare al centro storico della città. Questo impegno è stato guidato dal Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, in collaborazione con i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in seguito a un’analisi approfondita condotta nel contesto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nei recenti servizi, sono stati identificati complessivamente 248 individui e controllati 107 veicoli. Inoltre, sono stati eseguiti 150 controlli domiciliari su soggetti soggetti a misure restrittive da parte dell’autorità giudiziaria e a misure di prevenzione personali.

Il dispositivo di controllo integrato e rinforzato ha coinvolto l’impiego di equipaggi aggiuntivi di Volanti, pattuglie degli Uffici Investigativi e specializzazioni come il Nucleo Cinofili di Catania. Queste operazioni hanno incluso servizi mirati di prevenzione generale nel centro storico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione e il rispetto delle normative.

Durante i controlli, sono state condotte perquisizioni sia in luoghi pubblici che domiciliari. Ad esempio, durante un’operazione nella Villa Comunale di Comiso, gli agenti del Commissariato, supportati dai cani antidroga, hanno scoperto sostanze stupefacenti e segnalato i detentori alle autorità competenti per le sanzioni amministrative.

Le perquisizioni domiciliari e i controlli nel cuore del centro storico, inclusi i vicoli adiacenti alla Piazza Fonte Diana, sono stati eseguiti con il supporto di numerose pattuglie e cani antidroga. Durante tali operazioni, sono stati ritirati due permessi di soggiorno per ulteriori accertamenti e sono in corso verifiche amministrative riguardanti l’uso di alcune abitazioni nel centro storico.

