Continuava a perseguitare l’ex: giovane modicano finisce ai domiciliari, per lui anche il braccialetto elettronico

Continuava a pedinare la propria ex, monitorandone gli spostamenti e inviandole minacce e insulti tramite profilo social. Un giovane di 23 anni, residente a Modica è finito agli arresti domiciliari. Il ragazzo aveva violato il divieto di avvicinamento già imposto a lui nei confronti della donna. La polizia lo ha colto in flagranza di reato e allora la pena è stata aggravata.

LA MISURA PREVEDE ANCHE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO



Gli agenti hanno acquisito la denuncia della persona offesa e il materiale informatico come prova delle reiterate condotte di stalking, procedendo poi all’arresto in flagranza differita del persecutore.

All’ udienza di convalida, l’operato degli agenti è stato valutato positivamente e la Procura della Repubblica di Ragusa ha richiesto e ottenuto, come aggravamento, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per rafforzare ulteriormente la tutela della persona offesa, il G.I.P. ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico all’indagato, oltre al divieto di comunicare, anche via social, con la vittima.

