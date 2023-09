Consegnati all’Istituto Tecnico Agrario di Scicli i primi mezzi agricoli. Sono stati acquistati con i fondi europei

Due autoarticolati che hanno portato in contrada “Bommacchiella”, alla lontana periferia di Scicli, nella sede dell’Istituto tecnico agrario del “Quintino Cataudella” i primi automezzi agricoli acquistati con i fondi europei. Stamattina due autoarticolati hanno scaricato nello spiazzale antistante la scuola superiore i primi due trattori con annessi i rimrochi e le aratri. Attrezzature acquistate nei mesi scorsi dando corso ai finanziamenti che erano stati concessi all’Istituto Cataudella del dirigente Enzo Giannone. I due trattori andranno ad essere utilizzati nell’azienda agraria della scuola superiore.

Automezzi ed attrezzature agricole necessarie per l’attività scolastica dell’Istituto Agrario.

“E’ stata una lunga estate di lavoro – commenta il dirigente Enzo Giannone – da stamattina già le prime forniture acquistate con i fondi europei del PON FESR e del PNRR. Sono stati consegnati, infatti, oggi nella sede del nostro Istituto Tecnico Agrario due autoarticolati con i primi trattori, rimorchi e aratri. Non nascondo che c’è stato grande entusiasmo da parte di tutti, a partire dagli studenti, per queste nuove macchine, veri e propri gioielli della nuova tecnologia meccanica. A breve arriveranno altri trattori, nuovi bancali per il vivaismo, le nuove attrezzature per la cucina, i nuovi laboratori di chimica e i nuovi computer, notebook per le classi e visori di realtà aumentata”.