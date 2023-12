Concorso a cattedra: meno alunni, meno posti. In Sicilia 1.080 sui 30mila del totale

Concorso a cattedra Pnrr per 30mila nuovi docenti a tempo indeterminato, c’è tempo fino al 9 gennaio per inviare le domande di partecipazione. Ma in Sicilia i posti sono pochi a causa di alcune concause: calo delle nascite, classi di concorso affollate rispetto alle disponibilità e, per Infanzia e Primaria, tempo pieno assolutamente insufficiente nella stragrande maggioranza dei comuni. In tutto sono 1.080 posti, compresa la quota del 30% riservata a coloro che hanno già prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque da supplente.

La ripartizione per ogni ordine e grado

Queste le ripartizioni nell’Isola del concorsone scuola che si svolgerà il prossimo anno.

Infanzia Comune: 46 posti + 13 (riserva ex art. 13)

Infanzia Sostegno: 9 posti + 2 (riserva)

Primaria Comune: 75 posti + 22 (riserva)

Primaria Sostegno: 30 posti + 9 (riserva)

Secondaria comune di I grado: 182 posti + 48 (riserva)

Secondaria Sostegno di I grado: 29 + 8 (riserva)

Secondaria comune di II grado: 454 + 130 (riserva)

Secondaria Sostegno di II grado: 18 + 5 (riserva)

Maggiori opportunità per i laureati in Matematica e Fisica

Come si legge, in Sicilia i maggiori posti disponibili sono nella Secondaria di II grado. La classe di concorso a riservare la più importante quota di disponibilità è Matematica e Fisica con 91 posti in totale (70+21), seguita da Matematica con 74 posti (57+17). Ambìti anche Laboratorio di Scienze e tecnologie meccaniche con 59 posti (46+13), Tecnologie elettriche elettroniche con 45 posti (35+10), Scienze e tecnologie informatiche con 42 posti ((33+9).

Una curiosità: avranno possibilità di cattedra anche due docenti di Lingua Ebraica.

Nella Secondaria di I grado maggiori disponibilità per Italiano (Storia e Geografia) con 127 posti (98+29), Matematica e Scienze con 39 posti (30+9).





Primaria, Lombardia piglia quasi tutto

Pochissimi i posti nelle scuole Infanzia e Primaria. Gli aspiranti insegnanti della Primaria stanno così pensando di svolgere il concorso in Lombardia, dove sono in palio 1.740 posti comune, in Veneto (322 posti) o in Lazio (312). Per il Sostegno in Primaria 3122 posti sempre in Lombardia, 1.066 in Veneto, 1.030 in Piemonte.

Infanzia, sorpresa posti in Puglia

In Infanzia pochi posti comuni un po’ ovunque, addirittura la Regione dove c’è maggiore possibilità è la Puglia, con 191 cattedre in palio.

Nel Sostegno la “solita” Lombardia ha 334 posti, il Piemonte 176.