Conclusi i solenni festeggiamenti di San Vito a Chiaramonte Gulfi

Una devozione senza fine. E’ quella tornata a perpetuarsi ieri sera quando fedeli e

soprattutto devoti hanno assistito al tradizionale appuntamento dell’uscita del

simulacro del patrono San Vito dalla chiesa madre di piazza Duomo a Chiaramonte

Gulfi. Un rito antico, a conclusione dei solenni festeggiamenti, tornato a rivivere con

sempre maggiore forza dopo gli anni della pandemia. Un rito tenuto in onore del

simulacro del martire giovinetto, salutato da grida di giubilo e acclamanti, provenienti

da tutti coloro che hanno avuto modo di esprimere, attraverso la gioia e la letizia,

l’attaccamento al santo. Il simulacro, su un mezzo motorizzato, è stato portato in

processione accompagnato dalle marce sinfoniche delle bande cittadine. Il suggestivo

corteo, con il clero cittadino, i rappresentanti delle istituzioni e delle forze

dell’ordine, ha preso il via dal cuore del centro storico ed è andato avanti snodandosi

tra le suggestive viuzze di Chiaramonte Gulfi. Come da tradizione ormai immemore,

la statua del Patrono è stata portata in visita nelle chiese di Santa Maria di Gesù, San

Giovanni Battista, San Filippo e Santissimo Salvatore. Ad ogni sosta, un momento di

preghiera. In piazza Duomo, poi, il tradizionale messaggio di fede in cui sono state

messe in luce le peculiarità della figura di San Vito, molto apprezzate tra i cristiani

per la valenza del messaggio, legato alle fede e alla solidarietà, che il martire ha

inteso trasmettere. Subito dopo, l’atto di affidamento della città al santo patrono con

la contestuale benedizione del popolo. A tarda notte, poi, al piazzale San Vito, il

rientro del simulacro del santo patrono nella sua chiesa. Il presidente provinciale

Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, con il presidente sezionale di

Chiaramonte, Danilo Scollo, che si sono occupati di supportare la comunicazione

esterna delle celebrazioni con l’obiettivo di fare in modo che la festa potesse essere

sempre più conosciuta oltre i confini cittadini, dicono: “Si è chiusa una bella edizione

della festa, caratterizzata da grande semplicità ma allo stesso tempo molto intensa.

Meglio non si poteva sperare”. Domenica 4 settembre, intanto, un epilogo dei

festeggiamenti con la celebrazione eucaristica delle 19 in chiesa Madre e, alle 20, il

sorteggio dei premi messi in palio in occasione dell’edizione 2022.

