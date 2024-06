Conclusi i lavori di dragaggio al porto di Scoglitti

I lavori di dragaggio al porto di Scoglitti si sono conclusi con successo. La draga, operativa per circa un mese, ha completato tutte le operazioni previste, spostando circa 5.000 metri cubi di sabbia in conformità con le autorizzazioni della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Questi interventi hanno livellato il fondale, migliorando la sicurezza delle manovre dei pescherecci in entrata e uscita dalla bocca del porto e aumentando l’operatività e la sicurezza della struttura portuale.

L’intervento

Il sindaco Francesco Aiello ha commentato: ” Il miglioramento delle condizioni del porto di Scoglitti è fondamentale per supportare le attività dei pescatori e garantire un ambiente sicuro e efficiente per le operazioni marittime.”

Questo intervento rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione delle infrastrutture portuali di Scoglitti, assicurando che la comunità locale possa continuare a beneficiare di un porto funzionale e sicuro.

