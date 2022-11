Con l’adesione della Consigliera Salamone il movimento Territorio torna tra i banchi del consiglio comunale di Ragusa

La consigliera comunale Raimonda Salamone aderisce al movimento Territorio. Ha annunciato la decisione di entrare a far parte del gruppo misto per rappresentare il movimento fondato undici anni fa dall’allora sindaco di Ragusa Nello Dipasquale e che, quindi, torna ad essere rappresentato nel civico consesso.



“Raimonda Salamone, professionista preparata e determinata, saprà portare avanti nel civico consesso le battaglie che da sempre caratterizzano l’azione di Territorio ovunque si sia costituito e cioè i problemi delle comunità locali, praticando il valore della partecipazione democratica e favorendo tra la cittadinanza la riscoperta della passione politica insieme all’interesse per l’impegno civico”, dichiara il direttivo di Territorio.



