Comunità Incontro Matrimoniale: 50 ragusani ricevuti dal Papa

Nei giorni scorsi Papa Francesco ha ricevuto in udienza speciale l’Associazione Incontro Matrimoniale in occasione del suo 45º anniversario di presenza in Italia. Le parole del Santo Padre hanno ispirato e rafforzato questa comunità dedicata alla promozione di matrimoni sani e al sostegno dei coniugi e dei sacerdoti.

L’udienza ha tlao partecipazione di un gruppo di cinquanta persone provenienti dalla Diocesi di Ragusa. Questo affiatato gruppo ha contribuito in modo sostanziale a rappresentare il legame profondo tra la comunità di Ragusa e l’Associazione Incontro Matrimoniale. La loro partecipazione è stata un segno tangibile dell’unità e dell’entusiasmo che questa associazione ispira tra i vittoriesi.

Durante il discorso, Papa Francesco ha condiviso messaggi profondi e significativi che hanno colpito il cuore dei presenti. Ha descritto il carisma sponsale dell’Associazione come una profezia per la realizzazione del sogno di Dio, sottolineando l’importanza del servizio offerto alla Chiesa e alla società attraverso l’accompagnamento dei coniugi e dei sacerdoti.

Il Papa ha lodato l’approccio concreto e amorevole dell’Associazione nella gestione delle sfide quotidiane dei matrimoni e della vita sacerdotale. Ha riconosciuto il ruolo cruciale dell’Incontro Matrimoniale nell’incoraggiare il dialogo tra i coniugi e nel gestire le complesse situazioni che i sacerdoti affrontano. Questo dialogo proficuo aiuta a coltivare l’arte delle relazioni e della comunione.

Papa Francesco ha esortato i membri dell’Associazione Incontro Matrimoniale a continuare il loro prezioso servizio con gioia e determinazione. Le sue parole hanno ispirato tutti i presenti, compreso il gruppo proveniente dalla Diocesi di Ragusa, particolarmente emozionato e grato per questa opportunità unica.

Rosetta e Salvo La Terra, una coppia di sposi da quarant’anni e attivamente impegnata nell’Associazione Incontro Matrimoniale, hanno condiviso la loro gioia e impegno. Oltre a dedicarsi al servizio nella comunità, sono anche coinvolti nell’Ufficio diocesano di pastorale per la famiglia, dimostrando un profondo impegno verso la loro fede e la loro comunità. Fonte Insieme periodico diocesano diretto da Alessandro Bongiorno