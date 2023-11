Computer rubato. Sottratto a Scicli è stato già consegnato alla scuola dai carabinieri

Indagini chilometro zero per il furto del computer nella sede della scuola dell’infanzia di viale dei Fiori al villaggio Jungi di Scicli. L’autore, in tempo record, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della locale Tenenza.

LE INDAGINI

E’ stato grazie al sistema di videosorveglianza che i militari sono risaliti all’identità del giovane del posto non nuovo ad azioni del genere il quale avrebbe agito approfittando del fine settimana allorquando la scuola è chiusa alla fruizione. Dalla denuncia della scomparsa dell’apparecchiatura alla lettura dei fotogrammi delle telecamere della scuola sono passate solo poche ore. Quelle poche ore che hanno permesso di identificare il soggetto, trovarlo e recuperare il computer in dotazione alla scuola delle infanzia dell’Istituto Comprensivo Don Milani. Poi consegnato.