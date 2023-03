Commerciante modicano “recidivo”: nonostante la chiusura imposta al suo locale

La Polizia Locale di Modica aveva chiuso lo scorso 27 dicembre un esercizio commerciale in piazza Corrado Rizzone. Il proprietario non aveva la prescritta documentazione per aprire il locale. In quell’occasione gli era stata comminata una sazione di 5 mila euro ed era stata chiesta la chiusura dell’attività, oltre alla diffida per il proprietario di continuare la vendita.

COMMERCIANTE RECIDIVO



Il Commissario Straordinario del Comune aveva, successivamente, emesso l’ordinanza di chiusura del locale. Nei giorni scorsi, però, la polizia locale ha effettuato l’ennesimo accertamento, riscontrando, purtroppo, che l’esercizio, nonostante la restrizione, era ancora in attività. A questo punto è stata redatta comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Ragusa. Per l’esercente, un 42enne, è stata disposta la chiusura immediata dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti, perché privo della necessaria SCIA amministrativa e SCIA sanitaria.