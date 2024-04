Commemorazione delle vittime del 9 aprile 1921 a 103 anni dalla strage fascista a Piazza San Giovanni a Ragusa

Il Comitato Antifascista di Ragusa si è costituito in occasione dell’ultimo riproporsi del ritorno della statua di Filippo Pennavaria in città. Questo comitato promuove la commemorazione dei tre braccianti uccisi il 9 aprile 1921 in piazza S. Giovanni, a Ragusa, durante un’aggressione fascista contro un comizio socialista.

L’evento si terrà martedì 9 aprile alle ore 18 in piazza San Giovanni a Ragusa.

L’episodio di Ragusa è solo uno dei numerosi eventi luttuosi verificatisi nel biennio 1920-1921, che segnò l’ascesa del fascismo ibleo a scapito del movimento contadino ed operaio e delle amministrazioni socialiste. Questi eventi includono anche la strage di Passo Gatta a Modica del 29 maggio, con 9 morti. Il Comitato Antifascista intende ricordare questi fatti il prossimo 9 aprile, in modo che non vengano dimenticati.

Il Comitato critica, inoltre, l’intitolazione del Museo Archeologico Ibleo a Pace e la statua a Pennavaria, sostenendo che nascondano la sostanza di una rivalutazione di un periodo storico nefasto.

Il Comitato sottolinea che non si tratta di fatti secondari, ma di tentativi di inquinare o cancellare la memoria storica.

