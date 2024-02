Commemorato l’ex questore Giovanni Palatucci a Vittoria

Studiarne la vita per perpetuarne la memoria. Così, gli alunni delle scuole medie “San Biagio” e “Portella della Ginestra” hanno riportato la biografia del questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci, deceduto il 10 febbraio del 1945 a Dachau, in Germania, primo campo di concentramento nazista. Medaglia d’oro al merito civile, ‘servo di Dio’ per la Chiesa cattolica e ‘Giusto tra le Nazioni’ nominato dallo Yad Vashem, l’Ente nazionale per la memoria della Shoa di Gerusalemme, per avere messo in salvo numerosi ebrei, Giovanni Palatucci è stato ricordato stamani in piazza Vittoria Colonna a Vittoria. Nel corso della cerimonia il questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, accompagnato dal capo di gabinetto e dal dirigente del commissariato di Vittoria, ha ricordato “l’elevato spessore umano ed istituzionale che ha contraddistinto in modo indelebile la vita di Giovanni Palatucci”. Il questore ha voluto evidenziare “l’importanza dei momenti dedicati al ricordo dei caduti perché questi cementano in modo corale il senso di appartenenza alle istituzioni e sono motivo di stimolo nell’impegno quotidiano di tutti”. Presenti, oltre agli allievi delle scuole, le rappresentanze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. Le autorità presenti hanno deposto un cuscino di fiori con il tricolore sulla targa che commemora Giovanni Palatucci a fianco dell’ulivo messo a dimora in sua memoria nel 2021 e che per la circostanza era presidiato da due agenti in alta uniforme. Il cappellano della Polizia di Stato, padre Giuseppe Ramondazzo dopo una preghiera di benedizione, ha letto la preghiera a San Michele Arcangelo patrono della Polizia. I ragazzi degli istituti scolastici intervenuti hanno intonato in coro il celebre brano musicale “Gam Gam” di Elie Botbol ed in chiusura hanno interpretato l’inno nazionale. Alla cerimonia organizzata dalla Questura di Ragusa in collaborazione con il Comune di Vittoria, hanno presenziato il sindaco, il prefetto della provincia di Ragusa, il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, la presidente del consiglio comunale di Vittoria, il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Nello Di Pasquale, i comandanti delle compagnie provinciali di carabinieri e guardia di finanza, il rappresentante della capitaneria di porto e il dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa.

