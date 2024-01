“Comiso Venti Trenta”: la piantumazione di 45 alberi conclude il progetto ambientalista

Quarantacinque nuovi alberi piantumati questa mattina nel viale della Resistenza-. Gli alberi sono stati acquistati dal comune grazie a un finanziamento regionale. Sono stati piantumati questa mattina nel tratto che va dal Monumento dei Caduti fino al tratto finale dell’arteria, in direzione di Chiaramonte Gulfi, laddove essa si ricongiunge alla circonvallazione.

La piantumazione degli alberi è avvenuta nell’ambito del progetto “Comiso Venti trenta” che puntava alla riqualificazione ambientale, al miglioramento del decoro urbano e alla riduzione di emissione di Co2. L’obiettivo è anche quello della creazione di una coscienza ambientalista e di salvaguardia dell’ecosistema.

Un vademecum con 15 azioni per salvare il pianeta

L’iniziativa ha preso il via lo scorso 22 dicembre, in piazza Fonte Diana, dove sono stati realizzati laboratori didattici, incontri con esperti, film, letture e materiale audiovisivo. Inoltre è stato distribuito ai ragazzi un vademecum con 15 azioni per salvare il pianeta. “Si tratta – hanno detto Alfano e Assenza – di 15 azioni concrete che figli e genitori possano fare, a casa, a scuola, al lavoro. Tutti possono farsi garanti di stili di vita e atteggiamenti capaci di favorire la riduzione delle emissioni di CO2 che anche la recente Cop28 ha sancito come principale causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali a cui tutti assistiamo”.

Gli studenti coinvolti nella piantumazione degli alberi

Questa mattina si è svolta la tappa conclusiva, con un rinvio di una settimana a causa del maltempo, un corteo composto dal sindaco Maria Rita Schembari, gli assessori Assenza e Alfano, alcuni consiglieri comunali e alcuni ragazzi delle scuole cittadine hanno iniziato la piantumazione nelle aiuole che, nel tempo, avevano perso i loro alberi.