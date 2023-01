Comiso, un arresto per spaccio. Era già stato beccato 15 giorni prima con la cocaina

E’ stato arrestato dalla polizia di Comiso un cittadino extracomunitario, classe 1987, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti accusato di spaccio.

L’uomo era stato arrestato per detenzione di cocaina circa 15 giorni prima e la polizia ha notato uno strano andirivieni di giovani dalla sua casa.

Dopo l’appostamento, la polizia ha notato che cedeva dalla finestra un involucro in cambio di denaro.

Addosso all’acquirente bloccato è stata trovata la dose di cocaina appena acquistata, mentre all’interno dell’abitazione sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, quest’ultimo già suddiviso in “stecchette” pronte ad essere spacciate.

E’ stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del magistrato di turno posto ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato. L’assuntore è stato segnalato in prefettura.