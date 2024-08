Comiso: s’introduce a casa dell’ex compagna, l’aggredisce e le ruba l’auto, braccialetto elettronico per un cittadino tunisino

Si era introdotto abusivamente a casa dell’ex compagna, l’ha aggredita e le ha pure sottratto la macchina. Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per un cittadino tunisino. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Comiso. L’uomo, durante la notte del 9 agosto, si era introdotto nell’abitazione della sua ex compagna, sottraendole l’autovettura e aggredendola fisicamente, causandole diverse escoriazioni sul petto e sulle braccia. La violenza è stata interrotta grazie all’intervento di due passanti che hanno aiutato la donna a recarsi in caserma per sporgere denuncia.

La denuncia

Le forze dell’ordine hanno formalizzato la denuncia della vittima, attivando le misure di protezione previste per le donne vittime di violenza. L’uomo è stato denunciato per atti persecutori, lesioni personali, violazione di domicilio e danneggiamento.

