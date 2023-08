Comiso senza calcio nella prossima stagione

La squadra non è stata iscritta al campionato di Eccellenza. Il presidente Salvatore scifo voleva passare la mano, ma alcune pendenze e alcune situazioni debitorie non hanno permesso di portare a termine il passaggio di consegne con i nuovi dirigenti, Mario Presti e Santo Marcinnò, decisi a rilevare la società verdarancio.

Tutto fermo e – dalla prossima stagione – lo stadio comunale “Beppe Borgese” rimarrà vuoto.

Scifo, di recente, ha ribadito la sua volontà di non partecipare al campionato. “Già da tempo avevo detto che non ero più nella possibilità di continuare il mio impegno” aveva detto.

Titolo “congelato” per il prossimo anno ?

Ma non tutto è perduto per la causa verdarancio. Il titolo di Eccellenza, campionato a cui il Comiso avrebbe dovuto partecipare, resta “congelato” per un anno. A fine stagione il Comiso potrà riprovarci. Non sono esclusi accordi anche con altre società.

In una situazione di grande incertezza ai tifosi rimane comunque la speranza di poter tornare presto allo stadio.