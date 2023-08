Comiso: scoperta marijuana in casa di una coppia di italiani. Denunciati

Detenevano in casa circa 250 grammi di marijuana. La droga è stata scoperta dalla Polizia di Comiso, insieme all’Unità Cinofila, all’interno di una scatola che si trovava nel parcheggio dell’abitazione di una coppia di italiani, una donna di 54 anni e un uomo di 33. E’ stato il cane Niko, un malinois, a fiutare la presenza della sostanza. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro.

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO

Le attività di controllo si sono svolte nel territorio a 360 gradi e hanno portato all’identificazione di 205 persone e al controllo di 80 veicoli. Si tratta di un’operazione coordinata dal Questore Trombadore con il supporto dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.