Comiso saluta per l’ultima volta Matteo Battaglia

E’ il giorno del lutto a Comiso. Si svolgono stamani i funerali del giovane Matteo Battaglia, 20 anni, morto in seguito ad un tragico incidente mentre si trovava all’interno di un locale commerciale di via generale Amato a Comiso. Il sindaco della città, Maria Rita Schembari, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

IL RITO FUNEBRE

I funerali, presieduti dal parroco don Gino Alessi, don Francesco Vicino e don Fabio Stracquadaini, si svolgono all’interno della Basilica dell’Annunziata. La bara bianca di Matteo Battaglia viene portata a spalla dai suoi amici lungo corso Vittorio Emanuele fino alla Basilica. La salma è partita dalla casa di piazza Majorana. Presenti in chiesa il sindaco Schembari, il vicesindaco Giuseppe Alfano e altri consiglieri comunali.