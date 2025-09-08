Comiso, niente fuochi d’artificio nella festa Madonna delle Grazie: palloncini in cielo per Carlotta e Raffaele

La festa della Madonna delle Grazie a Comiso dedicata a Raffaele e Carlotta, i due bimbi di Comiso, entrambi di due anni, morti nello scorso agosto a causa di due incidenti. Carlotta è morta in un incidente stradale nell’auto dove si trovava insieme ai genitori lo scorso 10 agosto; Raffaele è annegato nella piscina di casa il 21 agosto.

Nel pomeriggio di oggi, all’uscita del simulacro della Madonna delle Grazie (la festa del quartiere di Comiso dove viveva il piccolo Raffaele), due palloncini con i loro nomi sono stati liberati verso il cielo.

Prima dell’inizio del pellegrinaggio del simulacro per le vie della parrocchia, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha ricordato i due piccoli angeli che in questa estate hanno raggiunto il Cielo e che ora ci guardano e ci assistono, fanno festa in Cielo con il Signore”.

Per loro, la comunità della parrocchia Madonna delle Grazie ha deciso che il ricordo fosse fatto attraverso dei palloncini da liberare in Cielo. “Lanciamo i palloncini in Cielo – ha detto La Placa – li accompagneremo con il nostro sguardo, ma anche con la nostra preghiera. I palloncini sono idealmente il nostro bacio che vogliamo dare loro nel giorno in cui ricordiamo la festa della Madonna delle Grazie, che sicuramente li terrà in braccio, li custodirà come in terra facevano le loro mamme”.

Il presule ha poi ricordato che la comunità, proprio in ricordo di Carlotta e Raffale, ha scelto di non fare i fuochi d’artificio a conclusione della processione della Madonna. Il parroco, don Mauro Nicosia, ha spiegato poi i motivi della scelta.

Ad accompagnare la processione c’erano vari esponenti della giunta, il sindaco Maria Rita Schembari, il vice, Giuseppe Alfano, la presidente del consiglio comunale Manuela Pepi.

