“Comiso nel cuore”: walking tour gratuito per le vie della città

L’A.S.D Athlon Kamarina, con il patrocinio del Comune di Comiso, ha organizzato un walking tour aperto a tutti e gratuito in occasione della giornata “Comiso nel Cuore”, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di percorrere le splendide vie del centro storico. L’appuntamento è previsto per le ore 10.30 del 10 marzo, in piazza Fonte Diana.

Una passeggiata culturale che sarà l’occasione per guardare alla città con occhi diversi, apprezzando la bellezza dei suoi monumenti e ascoltando le parole di chi ha saputo magnificarla.

Il percorso includerà la visita alla Chiesa Madre, alla Chiesa dell’Annunziata, alla Fondazione Bufalino e alla Terma Romana. Oltre al patrocinio del Comune di Comiso, parteciperanno all’iniziativa I Parchi Letterari e Il Parco Letterario Gesualdo Bufalino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3927069429.

