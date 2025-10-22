Comiso, la Banda “Diana” lancia un workshop musicale aperto a tutti

Un grande progetto di comunità e musica prende vita a Comiso grazie ai giovani musicisti della Banda “Diana”, storica realtà culturale della città, che ha ideato un workshop musicale aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.

Il laboratorio, completamente gratuito, è rivolto a chiunque suoni uno strumento a fiato o a percussione e desideri vivere un’esperienza di crescita artistica e sociale. Il percorso culminerà in un concerto finale previsto per gennaio 2026, dopo solo due o tre prove comuni, a dimostrazione del valore della collaborazione e della forza dell’armonia condivisa.

L’iniziativa vuole essere anche un’occasione di scoperta e valorizzazione dei talenti locali. “È sempre un piacere vedere i giovani spendersi per la propria comunità – aggiunge Schembari –. La musica unisce, educa e crea legami. Chissà che grazie a questo workshop non emerga anche qualche nuovo talento comisano”.

