Comiso, la Banda “Diana” lancia un workshop musicale aperto a tutti
22 Ott 2025 11:15
Un grande progetto di comunità e musica prende vita a Comiso grazie ai giovani musicisti della Banda “Diana”, storica realtà culturale della città, che ha ideato un workshop musicale aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.
Il laboratorio, completamente gratuito, è rivolto a chiunque suoni uno strumento a fiato o a percussione e desideri vivere un’esperienza di crescita artistica e sociale. Il percorso culminerà in un concerto finale previsto per gennaio 2026, dopo solo due o tre prove comuni, a dimostrazione del valore della collaborazione e della forza dell’armonia condivisa.
L’iniziativa vuole essere anche un’occasione di scoperta e valorizzazione dei talenti locali. “È sempre un piacere vedere i giovani spendersi per la propria comunità – aggiunge Schembari –. La musica unisce, educa e crea legami. Chissà che grazie a questo workshop non emerga anche qualche nuovo talento comisano”.
