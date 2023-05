Comiso, incidente: non si ferma a prestare soccorso. Era anche senza patente e senza assicurazione

Guidava senza patente e senza assicurazione. Coinvolto in un incidente stradale, aveva commesso anche omissione di soccorso. E’ stato denunciato dalla polizia locale di Comiso un uomo che il 3 maggio scorso intorno alle 16 aveva avuto un incidente stradale in via Generale Amato, all’incrocio con via Resistenza, a Comiso.

L’UOMO E’ STATO DENUNCIATO

A causa dell’incidente, una donna era rimasta ferita ma il conducente dell’altra auto era scappato. La polizia locale è riuscito a rintracciarlo e dalle verifiche effettuate si è scoperto che l’uomo non solo non si era fermato a prestare soccorso, ma non aveva neanche la patente, in quanto gli era stata revocata, l’assicurazione dell’auto e inoltre circolava senza aver aggiornato il passaggio di proprietà del veicolo acquistato pochi giorni prima. La persona è stata denunciata a piede libero dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica. Fortunatamente la donna ferita non ha riportato lesioni gravi.

Foto: Gaetano Spataro