Comiso e Pedalino in festa: due centenarie celebrate in pochi giorni. FOTO

Comiso e la frazione di Pedalino hanno vissuto giorni di festa e celebrazione della longevità, con due concittadine che hanno raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni.

A Pedalino, la comunità si è riunita per onorare la signora Giuseppa Criscione, circondata dall’affetto di parenti, amici e vicini. La festeggiata ha ricevuto la benedizione di don Salvatore Burrafato e i saluti istituzionali della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha voluto esprimere il sentimento della città nei confronti della centenaria: «È stato un privilegio e una vera gioia poterla abbracciare e complimentarmi per la sua impeccabile eleganza».

Solo quattro giorni prima, Comiso aveva già celebrato un’altra centenaria, la signora Giovanna, ricevendo la visita della sindaca Schembari, accompagnata dall’assessore Gabriele Assenza, per portarle gli auguri ufficiali dell’intera comunità.

Questi due eventi ravvicinati non solo sottolineano la longevità dei cittadini, ma diventano anche un’occasione per celebrare le radici, la memoria e il senso di appartenenza alla comunità. Comiso e Pedalino, in pochi giorni, hanno potuto rendere omaggio a due donne straordinarie, custodi della memoria e del cuore della città.

